Venezolana no puede salir de Francia tras anulación de su nacionalidad colombiana

Caracas.- Una venezolana con nacionalidad colombiana que migró a Francia denunció que su proceso migratorio al país europeo se ha visto afectado debido a la anulación de su cédula de identidad de Colombia en febrero de este 2022.

La mujer, que pidió resguardar su nombre, contó a El Pitazo que migró de Venezuela a Colombia en 2016 y solicitó su nacionalidad debido a que su madre era oriunda del país vecino. Ambas se instalaron en Bogotá y tras dos años de vivir allí, la joven venezolana decidió dejar a su madre en la capital colombiana y migrar a Francia.

La venezolana forma parte de un grupo de venezolanos que denunciaron que la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia les anuló la nacionalidad colombiana al cancelarles sus cédulas de ciudadanía sin una explicación. La medida dejó sin identidad a más de 42.000 venezolanos que ya tenían la doble nacionalidad.

«El 3 de febrero supimos que a algunos venezolanos les había quitado su nacionalidad. Nos pusimos a pensar si estaríamos dentro de ese grupo pero lo descartamos puesto que no hicimos nada fuera de las normas. Sin embargo, decidimos revisar y el 4 de febrero nos damos cuenta que mi cédula colombiana había sido cancelada por supuesta falsa identidad», contó.

La anulación de la nacionalidad colombiana de la venezolana afecta su proceso migratorio en Francia y le impide viajar fuera del país europeo o regresar a Colombia. «Yo no tenía planes de viajar a Colombia, pero sin el pasaporte tampoco puedo viajar a ninguna otra parte y dificulta mi proceso migratorio aquí. Como la embajada de Colombia no me ha ayudado es bastante difícil la situación», dijo.

Al notar que sus documentos colombianos fueron cancelados, la venezolana decidió acudir a la Embajada de Colombia en Francia para solventar su caso pero no le dieron una respuesta concreta y asegura que la trataron de forma discriminatoria. «Comencé a enviar correos electrónicos con mis documentos a las direcciones que me aportaron, pero no he recibido ninguna respuesta».

La madre de la venezolana, quien aún se encuentra en Bogotá, se ha dirigido a la registraduría para consignar los papales de su hija de forma personal, pero tampoco ha recibido una respuesta concreta. Lo único que le han dicho los entes a las venezolanas es que los documentos serán pasados a revisión.

«Ya ha pasado un mes desde que nos enteramos y todavía no han solucionado el problema. Mi cédula dice cancelada por falsa identidad, porque al parecer hay un error en la apostilla, el proceso es volver a presentar todos los documentos para que sean revisados», aseguró la venezolana en Francia.

