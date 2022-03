Chile | «Yo voy de frente, no me gusta generar shows»: La aplaudida respuesta del portero Ignacio González al Alcalde de Antofagasta

Una serie de cruces y polémicas ha levantado el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (IND. ex Chile Vamos) con diversos representantes del deporte, debido a las deplorables condiciones de distintos recintos deportivos y las áreas verdes de la ciudad bajo su administración.

En la última de ellas, mediante otro de sus videos polémicos y confrontacionales en redes sociales, se victimizó frente a las críticas por la situación de las áreas verdes y cuestionó a los deportistas del Club Deportes Antofagasta y al arquero “puma” Ignacio González, por referirse a las malas condiciones en el Estadio Regional, afirmando que hay otros temas más importantes y haciendo un llamado a que “así como me atacaron, reconozcan que la cancha ya está en óptimas condiciones“.

Frente a estos dichos del edil el portero del elenco “puma”, Ignacio González, respondió señalando que nadie atacó al alcalde, sino que solamente pidieron su ayuda para resolver un problema que es parte de sus responsabilidades.

“Hola Jonathan, nadie te atacó, dice textual que te pedimos ayuda para poder mejorar la situación, te escribí el día 3 de febrero por direct y aún no tengo respuestas tuyas (con el fin de buscar una solución y no polémica)“, escribió el deportista en un mensaje que suma decenas de reacciones positivas respaldandolo en las redes sociales.

Asimismo, el deportista añadió que su objetivo no era generar un conflicto, sino simplemente buscar “lo mejor para el equipo y todos los deportistas de Antofagasta, ya que no es solo cancha, sino que la pista atlética, baños del estadio, etc“.

“Como usted mismo le dijo al Sr. Guarello que le pida su número y lo llame para poder solucionar, yo tengo el mismo pensamiento y por lo mismo le dejo mi número de teléfono por privado para que converse conmigo y me conozca. Siempre me voy a caracterizar por ser un tipo profesional y que va de frente, no me gusta generar polémicas ni shows“, remató González, refiriéndose a los cuestionamientos al edil realizados por el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien indicó que Velásquez batió un récord, ya que “Ni los designados de Pinochet, la Concertación y Chile Vamos, dejaron morir la cancha de Antofagasta”, dichos que desataron la furia del político y ex animador del cuestionado programa de farándula local “Plan 9”.

Finalmente, el deportista indicó que “entre todos tenemos que colaborar para que algo tan importante como el deporte sume y sume a niños sobre todo“, invitando así al alcalde a trabajar en conjunto en lugar de armar polémicas.