En Nueva Esparta adultos mayores viven calvario + Testimonios

En Nueva Esparta, los adultos mayores viven un calvario para poder comer. Nunca imaginaron que vivirían una vejez tan empobrecida

En reportaje realizado por @BajoLaLupainfo los adultos mayores, jubilados y pensionados de Nueva Esparta, aseguraron con tristeza, incertidumbre y hasta decepción, que nunca se habían imaginado que después de haber trabajado tanto, vivirían su vejez tan empobrecidos, sin poder satisfacer tantas necesidades, como comer bien y quedar llenos, comprar sus medicamentos y ni hablar de poder disfrutar de un paseo o vacaciones. Eso quedó en el pasado.

También, conocimos los que dependen de las remesas que envían sus familiares, porque los bonos que les deposita el Gobierno Nacional, son insuficientes para comprar todo los que necesitan.

Sobre el decreto presidencial de incremento de medio Petro, decretado por Maduro, vaticinan que los precios de productos se van a disparar.

Además, temen que se les presente una emergencia de salud, porque no tienen los recursos económicos para afrontarla.

Testimonios:

ELSA TABASTO: “Tengo miedo que me suceda algo, porque no sé para dónde voy a coger. Con el aumento que dio el Presidente, de medio Petro, la inflación será más grande y pensar que yo pensé que cuándo me jubilaran, iba a ser feliz”

JOSÉ OBANDO: “Lo que cobro, solo me alcanza para comprar algo de comer y casi no me llena. Nunca pensé esto. Esta crisis que está pasando. Pensé que mi vejez sería mejor”

MARIDEL LARES: “Estoy viva gracias a una hermana que vive fuera de Venezuela, que me manda mi tratamiento porque soy hipertensa. Nunca imaginé que viviría mi vejez así; me la imaginaba tranquila, feliz con todas mis comodidades y hasta viajando. Ahora, uno de su casa no puede ni salir”

EMILIO FIGUEROA: “La pensión se lo lleva todo. Imagínate: un blíster de losartán cuesta entre 20 y 30 dólares. Si se me presenta una emergencia, tendré que llamar a María. Yo quiero vivir mi vejez felíz, ni un sancocho, un sancocho para compartir, ya no lo podemos hacer”

MARY REYES relató que la señora a quién ella acompaña, puede cumplir su tratamiento médico gracias a que tiene un hijo que vive en Ecuador y se los envía”.

