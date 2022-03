Increíble excusa que inventó una mujer al contar como quedó en estado

Una mujer ha compartido la loca excusa que les dijo a sus padres después de quedar embarazada en la universidad.

La mujer reveló que había sido estudiante durante un año cuando descubrió que estaba embarazada. Pero como tiene padres ‘cristianos muy estrictos’, se puso un poco creativa al explicar exactamente cómo sucedió.

Compartió su brillante explicación en TikTok, diciendo: “Yo tratando de explicarles a mis padres cristianos coreanos cómo quedé embarazada”.

La futura mamá compartió un clip humorístico que encontró en línea, que sugiere que los botones de la bragueta, una ventana abierta y un diente de león pudieron contribuir a la concepción.

El clip, acompañado de divertidas animaciones, dice: “¿Puedes quedar embarazada sentándote en el regazo de tu novio? 100% y así es como. Estás sentada en el regazo de tu novio, cara a cara, él usa jeans, bragueta con botones. El fabricante de los jeans cometió un error, puso demasiado espacio entre los botones. Esto deja un espacio entre los botones lo suficientemente ancho como para que la punta del pene sobresalga. Sin que tú lo sepas, tu novio no está usando ropa interior. Se puso demasiado sudoroso con la práctica de hockey. La ventana de la sala de estar está entreabierta porque es primavera y entra volando un pétalo de diente de león. Tu novio es alérgico y estornuda. El .00008 por ciento de los hombres tienen un orgasmo cuando estornudan, él es uno de esos hombres”.

El clip ha acumulado más de 26 millones de visitas, ya que la mujer reveló que sus padres estaban detrás de ella.

Ella dijo: “Me quedé embarazada después de 1 año en la universidad. Bien, ahora tengo 23 semanas y me están apoyando mucho”.

Miles de personas comentaron el clip, impresionadas por lo detallada que era la explicación obviamente falsa.

Pero a pesar de que el escenario es descabellado, los estudios han demostrado que los hombres estornudan cuando están sexualmente excitados.

The Journal of the Royal Society of Medicine compartió un estudio de los investigadores, el Dr. Mahmood Bhutta y el Dr. Harold Maxwell, quienes vincularon los estornudos y los pensamientos sexuales.

Dijeron: “A veces las señales en este sistema se cruzan, y creo que esta puede ser la razón por la que algunas personas estornudan cuando piensan en sexo”.

Cualquier cantidad de esperma, incluida la que se encuentra en el líquido previo a la eyaculación, puede causar un embarazo si ingresa a la vagina.

Entonces, si bien la teoría de la mujer es muy poco probable, existe la más mínima posibilidad de que pueda conducir a un embarazo.

La gente estaba desesperada por saber si sus padres compraron mentira, y una persona comentó: “Pero la pregunta es si te creyeron”.

Alguien más preguntó: “Pero luego dijeron ‘¿por qué estabas sentada en su regazo?’”.

Un tercero bromeó: “Parece bastante creíble”.

Mientras que esta persona escribió: “ella dijo eso con tanta confianza que casi la tomé en serio”.

Con información de NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA

