No te pierdas esta rica receta, brócoli gratinado con salsa bechamel y queso

Hoy trabajaremos con el brócoli, una verdura muy versátil que nos permite elaborar un sinfín de recetas, como por ejemplo brócoli al vapor, Brócoli al horno, brócoli en salsas, etc, hoy vamos a preparar un plato que en lo particular me encanta, Brócoli gratinado con salsa bechamel y queso, una excelente opción para acompañar nuestras comidas, además es una receta muy sencilla y rápida de elaborar.

Las verduras en general, aportan muchos beneficios a nuestro organismo como vitaminas, minerales, fósforo, magnesio, por eso siempre debemos incluirlas en nuestra dieta.

Ingredientes para preparar Brócoli gratinado con salsa bechamel y queso

800 g. de brócoli cortado en arbolitos

60 g. de mantequilla

60 g. de harina todo uso

500 ml. de leche caliente (no hirviendo)

100 g. de queso mozzarella

100 g. de queso parmesano

Nuez moscada al gusto

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer Brócoli gratinado con salsa bechamel y queso

Paso 1: Comenzamos la elaboración de nuestro brócoli gratinado, para ello, en un cazo con agua hirviendo y un poco de sal, agregamos el brócoli y cocinamos entre 5 y 7 minutos, luego retiramos el brócoli del agua, dejamos escurrir muy bien y lo reservamos.

Paso 2: Por otra parte vamos a preparar nuestra salsa bechamel, para ello, en una sartén a temperatura media, vamos a colocar la mantequilla hasta derretir, seguidamente agregamos la harina y con la ayuda de unas varillas, removemos sin parar hasta formar un roux (una especie de pasta) luego agregamos la leche caliente y seguimos removiendo hasta obtener una textura espesa, agregamos la nuez moscada, la sal, la pimienta, mezclamos y ya tenemos lista nuestra salsa bechamel.

Paso 3: En un recipiente apto para horno, agregamos el brócoli, la salsa bechamel por encima, el queso mozzarella, el queso parmesano y llevamos a nuestro brócoli al horno para gratinar por 10 minutos o hasta ver que tome color dorado.

Paso 4: Retiramos el brócoli del horno y servimos! espero lo disfruten.

Consejos para preparar Brócoli gratinado con salsa bechamel y queso

Para esta receta de brócoli gratinado, puedes utilizar el queso de tu preferencia, siempre y cuando funda bien.

Con que podemos acompañar Brócoli gratinado con salsa bechamel y queso?

El Brócoli Gratinado es perfecto para acompañar nuestras comidas, te recomiendo incluir este tipo de hortalizas a tu dieta diaria ya que aportan muchos beneficios a nuestro organismo.

Con información de el mundo en recetas

Nadal regresa esta semana en el Masters 1000 de Indian Wells