TRANSCRIPCIÓN Senador Marco Rubio planta cara a responsable de reunión con Maduro + Vídeo

El senador Marco Rubio tuvo un fuerte toma y dame con la representante de la delegación de EEUU, responsable de reunión el día sábado con Maduro en Caracas, Venezuela.

Marco Rubio, interpeló este martes a la la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, por la visita que hicieron altos funcionarios estadounidenses.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este martes que no ha cambiado su política hacia Venezuela, tras la visita del pasado fin de semana de dos funcionarios estadounidenses para hablar de «seguridad energética» con el Ejecutivo de Nicolás Maduro, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

A continuación el dialogo entre los dos funcionarios de Estados Unidos:

– Rubio: Secretaria Nuland, ¿Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela?

– Nuland: Reconocemos su liderazgo en Venezuela, sí.

– Rubio: ¿Lo reconocemos como presidente de Venezuela? ¿No es esa nuestra posición oficial? Está. Entonces, ¿por qué nos reuniríamos con el dictador Nicolás Maduro, sin decirle a Juan Guaidó o al embajador [venezolano] aquí en los Estados Unidos que estaba sucediendo? … ¿Por qué no coordinamos con ellos de antemano?

– Nuland: … Nos reunimos con la oposición antes de esa reunión.

– Rubio: Te reuniste con la oposición después de esa reunión.

– Nuland: … Creo que fue al revés, Senador.

– Rubio: Bueno, te aseguro que fue después de esa reunión, y ciertamente el Embajador se siente así. No se dio cuenta de ello hasta después de esa reunión. ¿Está consciente de que la industria petrolera venezolana está en ruinas después de años de mala gestión [y] corrupción? Es una alcancía personal [para Maduro]. Producen, en un buen día, como una cuarta parte de lo que producían, lo que todos recordaríamos como Venezuela. Y toda persona informada en la industria petrolera le dirá que si fuéramos a comprarlo todo, y no podemos, porque parte ya está comprometido por contrato, [tendría] un impacto insignificante en la economía de EE. UU. Pero sería un gran beneficio para Maduro. Serían millones de dólares para su alcancía personal. Entonces, ¿esta reunión, la reunión secreta que tuvo lugar este fin de semana, es parte de una estrategia de Rusia? ¿O es parte de un giro general en el asunto más amplio de Venezuela?

– Nuland: No hay pivote en nuestra estrategia de Venezuela, Senador. Solo puedo hablar sobre [la reunión] hasta cierto punto en este entorno. Si lo desea, me complacerá hablar con usted al respecto en otro entorno.

– Rubio: Bueno, no es porque sea confidencial, sino porque es una [reunión] confidencial con otro país.

– Nuland: Por varias razones. Pero ante todo, la misión consistía en visitar y comprobar el bienestar de nuestros estadounidenses encarcelados, el CITGO 6 y los otros dos. Y como saben, hemos hecho visitas periódicas a Caracas con ese fin. También buscábamos que el gobierno venezolano volviera a sentarse a la mesa con la oposición en las conversaciones de paz supervisadas internacionalmente. Y luego hubo una serie de otras cosas que discutimos de las que puedo hablarles…

– Rubio: ¿Por qué [el narcorégimen de Maduro] abandonó esas negociaciones? ¿Recuerdas?

– Nuland: Los dejaron porque se opusieron a la extradición de uno de…

– Rubio: Alex Saab.

– Nuland: Sí, exactamente.

– Rubio: El tipo que los estaba ayudando a robar oro y vendérselo a Irán.

– Nuland: Pero creo que estaría de acuerdo en que si estuvieran dispuestos a volver a la mesa con la oposición, eso sería bueno para los objetivos de la oposición.

– Rubio: En realidad, realmente no creo que importe. Maduro es un negociador habitual, pero [las negociaciones con el narcorégimen] nunca llegan a nada. Es por eso que el Vaticano ni siquiera lo recibirá más. Otros países ni siquiera quieren involucrarse más. Utiliza las negociaciones como lo hace Putin, habitualmente, para dividir y desmoralizar a su oposición. Simplemente no entiendo por qué pensamos que llegar a un acuerdo con Maduro ahora para levantar las sanciones cuando él, ayer, se jactó en la televisión sobre esa reunión y … se burló de Guaidó. Esa reunión le hizo un daño tremendo a la persona que reconocemos como presidente de Venezuela. Es increíblemente preocupante. Y no significaría nada, no notaríamos nada. [Maduro está] más que feliz de aceptar las negociaciones. Los utiliza para dividir a la oposición y desmoralizarla, habitualmente, como también lo ha hecho Putin.