Una lucha por derechos, igualdad y fin del acoso

Las mujeres son una parte fundamental para el desarrollo y las mujeres carabobeñas lo demuestran a diario en sus labores. Hoy es un día para conmemorar la lucha por los derechos en el ámbito laboral, social y político, ya que aún existe en la sociedad personas que infravaloran el trabajo de la mujer.

Mujeres carabobeñas: El acoso sigue predominando en las calles

La joven carabobeña, María Fernández, contó a NTA que nunca se ha sentido rechazada por ser mujer en ningún trabajo, ni le han pagado menos, sin embargo, ha sufrido mucho acoso. Para ella llevar una falda por el centro de Valencia es sentirse e incómoda por las miradas malintencionadas de hombres.

«Llevar faldas o escote en plena centro de Valencia es horrible. Yo lo evito, debo usar pantalón y camisas cerradas, pero eso tampoco impide el que un hombre quiera sobrepasarse contigo»

Contó que una vez un hombre en la camioneta no la dejaba de ver, el transporte iba full y este se le acercaba más a su espacio personal. Cuando llegó a su parada, casualmente el desconocido también se paró y la abordó, le preguntó si quería irse con él a un «lugar más tranquilo».

«Yo no podía pensar mejor manera para escapar de allí, sonreí porque es lo único que puedo hacer para que no se ponga violento o algo y le dije que no. Corrí a donde había un grupo de personas y esperar que se fuera ese tipo. Loco estaba y no me imagino cuantas más pasan eso a diario».

Violencia de género en la región

Los femicidios el año pasado, fue una de los factores de violencia en la región. Según el Informe Anual Regional de Violencia elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo) las agresiones a la mujer estuvo en las causas de violencia, se contabilizó al menos 27 víctimas. Solamente en enero de este año la organización cinco casos.

«De los casos conocidos, cuatro corresponden a agresiones físicas y verbales. En tres de ellos los agresores fueron las parejas y en otro un sujeto quien golpeaba con una correa a su hermana discapacitada. El quinto caso fue un femicidio de una anciana de 87 años, quien resultó muerta a causa de una fuerte golpiza de la que se desconocen los detalles» detalló el informe.

Específicamente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia deglosa como femicidio «El homicidio de una mujer cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género».

“Los femicidios en la entidad durante el 2021 han ocurrieron de manera continua, por lo que deben estudiarse a fondo los diversos factores que inciden en estos casos, pues el Estado debe garantizar los derechos humanos de las mujeres”, sentenció Giannina Fusco, coordinadora del OVV Carabobo.

Algunos trabajos aún buscan un estereotipo de mujer «perfecta»

Ser asistente de presidencia o secretaria, son trabajos que aún mantienen estereotipos de mujeres anticuados. Yulianni Rojas, precisó que cuando se ha postulado para puestos de secretaria o asistente, siempre observa que los requisitos debe ser una «mujer con buena presencia», que se refiere a una persona delgada y cabello lacio.

«A mí me gusta mantenerme el cabello liso, pero realmente lo tengo ondulado y a veces me gusta llevarlo natural, una vez en el trabajo me dijeron que estaba despeinad, simplemente por llevar el cabello húmedo y ondulado. Las personas piensan que el cabello ondulado es sinónimo de descuido y no»

Asimismo, explicó que ha tenido amigas que se nota cuando las rechazan por su físico y no conocimiento. Opinó que no se ha sentido desplazada en el área social o laboral, pero si a veces nota poca presencia de mujeres en algunos ámbitos como el político.

