Visita de delegación de EEUU podría relanzar mesa de negociación en México

A raíz de la visita del pasado sábado 5 de marzo, varios analistas han hablado sobre la posibilidad de la búsqueda de una reanudación de las relaciones entre Venezuela y EEUU que podrían llevar a la reactivación de la venta de petróleo a la potencia norteamericana, pero es difícil que esto pase sin concesiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La noche del lunes, Maduro confirmó su disposición a reanudar los contactos con la oposición

Una delegación de alto nivel de la administración de Joe Biden vino a Venezuela el pasado sábado 5 de marzo y sostuvo un encuentro con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de buscar acuerdos petroleros, según versiones de agencias internacionales.

La información del encuentro la dio en exclusiva The New York Times, que enmarcó el acercamiento en los esfuerzos de Washington por aislar a Rusia de aliados internacionales.

Al conocerse la noticia, algunos analistas han visto como un posible acercamiento con miras a reactivar la relación y el suministro de petróleo por parte de Venezuela a la potencia norteamericana, en un momento cuando los precios del crudo han subido y EE. UU. podría quedarse sin la cuota que compra a Rusia, que alcanza 700.000 barriles diarios.

Sin embargo, un restablecimiento de las relaciones luce difícil, tomando en cuenta el reiterado respaldo que el mandatario venezolano ha otorgado al presidente ruso Vladimir Putin en el marco de la acción armada por parte de ese país contra Ucrania y a la vez por las exigencias de EEUU y Europa en cuanto al restablecimiento del sistema democrático en Venezuela para levantar las sanciones económicas y comerciales.

­­Este lunes 7 de marzo, CNN, citando una fuente protegida, aseguró que la administración de Joe Biden está sopesando la posibilidad de aliviar las sanciones a Venezuela para que el país pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional.

Ya se ha confirmado por distintas versiones que los funcionarios norteamericanos que asistieron al encuentro fueron el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el enviado presidencial especial de EE. UU. para asuntos de rehenes, Roger Carstens. También estuvo James Story, el embajador de EEUU en Venezuela, quien desempeña el cargo desde Bogotá, Colombia.

Lea también: Maduro anunció reinicio de negociaciones en México con la oposición nacional

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en la tarde de este lunes 7 de marzo la realización del encuentro.

Consultada sobre si vale la pena hacer negocios con Nicolás Maduro para reducir los precios de la gasolina, Psaki respondió: «Creo que eso es saltarse varios pasos adelante del proceso. Hubo una discusión que se tuvo en ese país con miembros de la administración en los últimos días y esas conversaciones están en marcha».

Informó que parte del foco de la administración Biden está en la salud y la integridad de los ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país. «Son procesos separados, pero ese es parte de nuestro enfoque», precisó.

CBS’s @EdOKeefe on working w/Venezuela: «[Y]ou say we’re doing everything we can to bring down the cost of gas. But is it really worth doing business w/a despot like Nicolás Maduro to drive down gas prices?»

Psaki defends the trip, saying it’s also to check in on U.S. citizens pic.twitter.com/C6nFWKYoBD

— Curtis Houck (@CurtisHouck) March 7, 2022