Aumento salarial | Trabajadores se quejan: si no está en Gaceta no es oficial

1366011

Caracas.- «Si el nuevo salario mínimo y pensión Ivss (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) no está en Gaceta, es aún Bs. 7», comentó el internauta Alfredo Marín ante la incertidumbre que tienen los trabajadores debido a que no se ha publicado en Gaceta Oficial.

Este miércoles, 9 de marzo, usuarios de Twitter expresaron su incertidumbre porque el aumento de sueldo anunciado por el gobernante no se ha oficializado en Gaceta, una situación que los preocupa porque hasta la fecha devengan 10 bolívares de salario integral que aseguran, no les alcanza para cubrir sus gastos básicos. «Hasta que no salga en Gaceta no hay nada», considera una usuaria de nombre Margarita.

El pasado 3 de marzo Maduro anunció en una transmisión televisada que el sueldo de los trabajadores será de medio petro, aproximadamente 28,97 dólares, un incremento de 1.700% en comparación con el anterior. Aunque dijo que se comenzaría a aplicar en el mes de marzo, no aportó la fecha exacta, y ante la ausencia del decreto en Gaceta Oficial, los ciudadanos temen que finalmente no se vaya a ejecutar.

«Demasiada gente sacando cuentas, haciendo listas y pagando deudas con el fulano aumento; y mira chico, en Gaceta no ha salido, nadie ha dicho a partir de qué fecha se aplica y tampoco se ha hablado de cómo se aplicará al tabulador», escribió el usuario Richard Manrique.

¿Por qué debe publicarse en Gaceta oficial?

– Advertisement –

Al final del artículo 91 de la Constitución se establece que «el Estado garantizará a los trabajadores del sector público y privado, un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento».

Para que el decreto se cumpla se debe publicar en Gaceta Oficial, así lo establece el Código Civil venezolano en el artículo 1. «La Ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique», estipula.

Sueldo anclado al petro desde 2018

«Ya una vez el tirano (Maduro) anunció un aumento de sueldo mínimo a medio petro, nadie lo recibió nunca ni dieron explicación alguna», recordó Gonzalo PP. En agosto de 2018 el gobernante oficialista anunció un nuevo sistema salarial anclado al petro y también señaló que el sueldo comenzaría a ser de medio petro, prometiendo que esta medida sería una mejora sustancial en cuanto a los ingresos de los trabajadores.

«Si ellos dolarizan los precios, yo petrolizo el salario. Yo aspiro a una recuperación económica con el anclaje del petro al nuevo sistema salarial venezolano», expresó. Para entonces la criptomoneda tenía un valor único que se fue devaluando con el pasar del tiempo debido a la hiperinflación que vivía Venezuela. Además, en la práctica significó el desconocimiento de las contrataciones colectivas.

Venezuela se está arreglando porque el presidente obrero tiene a los jubilados de la administración publica PASANDO HAMBRE y a los maestros les pagó medio petro que no les dio y que aún no sale ni en gaceta. Ya se para donde irme cuando me jubile.

pic.twitter.com/MzZBOcz55b — Cesar Moya (@zuricht94) March 9, 2022

Si el nuevo salario minimo y pension IVSS no está en gaceta, es aún 7 Bs. — 🇻🇪 Alfredo Marin 🇺🇸 (@alfredomarin33) March 9, 2022

Todos los aumentos tienen que ser publicados en gaceta.Solo en venezuela aplican una disposicion y luego sale en gaceta. — Leninvilchez (@Elcherry6221) March 9, 2022

Yoselin GonzálezEconomía

Yoselin GonzálezEconomía