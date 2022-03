España | Alineación del FC Barcelona en el partido de Europa League contra el Galatasaray

El Barcelona se enfrenta al Galatasaray en el duelo de ida de los octavos de final de la Europa League. Xavi apostará por el mejor once posible para intentar solventar la eliminatoria en el Camp Nou. Dest regresa al once con total seguridad ya que Dani Alves no está inscrito en Champions y todo hace indicar que Adama y Ferran también.

De esta forma, Dest será la principal novedad en una defensa que estará liderada por Piqué y Araujo con Jordi Alaba en la izquierda. Eric García podría entrar para dar descanso a uno de los dos centrales que han sido vitales en el resurgir del Barcelona de Xavi Hernández.

Por lo que respecta a la medular, Xavi tirará de su centro del campo de gala que también estuvo presente en el Martínez Valero. Busquets, De Jong y Pedri serán titulares y Gavi descansará después de ser de la partida en la victoria contra el Elche.

En la delantera todo hace indicar que Adama Traoré y Ferran Torres entrarán en el once después de ser suplentes en Liga Santander. Su acompañante será Aubameyang o Memphis, que anotó el gol de la victoria en Elche.

Posible alineación del Barça contra el Galatasaray

La posible alineación del Barcelona contra el Galatasaray es la siguiente: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama, Aubameyang y Ferran Torres.