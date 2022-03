Horóscopo del 9 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 9 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este miércoles 9 de marzo es un día especial y tienes que tener el pensamiento positivo para que toda la buena energía y la abundancia estén de tu lado. Descubre qué te deparan los astros en los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy.

ARIES

Intenta mantenerte alejado de conflictos en el ámbito laboral. Esto te costará, ya que adoras ser el centro de atención. Pasar desapercibido podría ser tu táctica más inteligente esta jornada. Trata de que el amor en tu vida ya no sean romances pasajeros y tener una pareja estable, ya que eso te va a ayudar mucho a estar más estable emocionalmente. Comprarás algo que deseas desde hace mucho tiempo.

TAURO

Serán días de reflexión sobre tu pasado para no caer en los mismos errores en tu presente. A nivel laboral, trata de ignorar los impulsos traicioneros. Una mala jugada podría costarte algo más que una bronca. Respecto a tu salud, procura no descuidar los buenos hábitos que has mantenido hasta ahora si no quieres llevarte sustos.

GÉMINIS

Mantén siempre la mente positiva, ya que vienen sorpresas económicas a tu vida. Ten cuidado con las traiciones amorosas, sé más claro en tu relación de pareja. En cuanto a la salud, deberás ser más empático con la gente de tu alrededor para encontrarte mejor y sentirte satisfecho contigo mismo.

CÁNCER

Cuida a tus amistades y ellas cuidarán de ti, ¡no lo olvides! Se aproximan cambios, deja a un lado tus miedos y toma con fuerzas las riendas de tu vida. Deja de quedarte en casa y aplazar tu vida social. Es importante que salgas más a la calle y socialices. Te pones al corriente con tus deudas.

LEO

En el amor hay que saber dar. Tienes que trabajar ese aspecto para que tu relación vaya sobre ruedas. En cuanto al dinero, no estás para derrochar, así que empieza a ahorrar y a tener más visión de futuro. Recuerda no hablar de más con tus compañeros y ser más prudente con tu vida.

VIRGO

Aprovecha esa intuición para alejarte de los problemas y también para alejarte de la gente tóxica, que solo te trae dolores de cabeza. En el trabajo te irá de maravilla, sin embargo no te descuides gastando más de lo que ganas. En el amor ya no busques lo que no es para ti, lo más importante es tener una pareja que crezca contigo y ser feliz.

LIBRA

Debes alejarte de los sentimientos negativos, la envidia no trae más que desgracias. En lo económico vas a continuar creciendo como hasta ahora. En el trabajo serás el foco de las envidias de algunos compañeros. Tú debes ignorarlas y seguir trabajando igual de bien que siempre. Un amor del pasado te busca para intentarlo de nuevo.

ESCORPIÓN

Tendrás que usar un lenguaje claro durante todo el día, pues parece que se acerca un malentendido con alguien a quien quieres. Sales de unos pagos que tenías atrasados. Encuentras el amor en tu ambiente de escuela y laboral.

SAGITARIO

Quizás estés más sensible de lo habitual. Comunicarte y abrirte con los demás será una buena idea, ya que te ayudará a resolver tus inseguridades. Es un buen día para buscar soluciones a las dificultades financieras. En estos días llega el final de esa situación tan complicada que vivías, así que la buena suerte te sonríe y deberás mover energías.

CAPRICORNIO

Es hora de que tus miedos relacionados con el amor se superen, debes recuperar la confianza en ti mismo para no alejar a esa persona tan especial que ocupa tu corazón. En el ámbito económico, permítete arriesgar, deberías invertir ese dinero que tienes guardado. No te compliques la vida diciendo mentiras, es mejor no decir nada.

ACUARIO

Vas a darle una segunda oportunidad a esa persona que se la merece. No le des la espalda antes de tiempo. El dinero va a fluir positivamente. Gracias al trabajo realizado hasta el momento, tendrás una jornada muy favorable. En el amor seguirás confundido por recuerdos del pasado.

PISCIS

Es el momento de confesar tus verdaderos sentimientos a esa persona. No olvides que tienes un don para la intuición, así que confía en ella. En lo referente al dinero, deberás ser cauto. No lo malgastes, ya que podrías necesitarlo en un futuro próximo. En el trabajo podrías sentirte traicionado por parte de un compañero.

Con información de NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA

