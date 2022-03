Perú | Flores-Aráoz: es absurda la acusación en mi contra

“Tengo 80 años y pretenden que vaya preso 33, no viviría para contarlo”, dijo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionó para revisar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, el ex PCM Antero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez por las represiones policiales durante las protestas del 14 de noviembre y derivaron en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Durante su intervención, Flores-Aráoz pidió que sean “justos” con la denuncia puesto que él es una persona adulta mayor y la sanción que se le pide para este es de 33 años de prisión por la responsabilidad.

“Solo pedimos que sean justos. Es un honor haber pertenecido al Congreso, haber presidido el Consejo de ministros y ejercer otros cargos con honor, transparencia, sin líos ni problemas. Este manchón no lo puedo permitir porque no lo merezco. Tengo 80 años y pretenden que vaya preso 33. No viviría para contarlo, es un absurdo”, expresó.

En otro momento, el ex primer ministro aseguró que durante su breve paso en el régimen de Merino de Lama acudió a la Policía para instarla a que respeten los derechos humanos durante las protestas de 2020.

“Voy a presentar una grabación en donde demostraré que fui a la Policía a invocar que se respeten los derechos humanos, los cuales también tiene la Policía”, señaló.

La Fiscalía también acusa a la exautoridades gubernamentales por las lesiones ocasionadas a 78 ciudadanos que participaron en las movilizaciones sociales ocurridas en noviembre de 2020, ante la asunción de Merino de Lama a la Presidencia de la República.

La denuncia constitucional fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ante el Congreso de la República, el pasado 4 de octubre de 2021.

En la denuncia, se le imputó al exjefe de Estado y a los citados exfuncionarios ser presuntos autores por omisión impropia de los delitos de homicidio y de lesiones graves y leves, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.