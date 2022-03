Un Mundo Sin Mordaza registró 20 periodistas detenidos en 2021

La ONG Un Mundo Sin Mordaza, señaló que durante el año 2021, al menos 20 periodistas fueron retenidos y detenidos más de 41 veces en el país. Esta cifra la revelaron en su más reciente informe anual sobre libertad de expresión.

Además, sumaron 87 actos de amenazas, hostigamiento y agresiones a civiles y trabajadores de la prensa en las redes sociales por parte de funcionarios.

Ahora es noticia: Niño ucraniano de 11 años llegó solo a Eslovaquia con un número de teléfono anotado en la mano

Agresión a periodistas en Venezuela

Luciana Denicio, abogada de la organización, resaltó que de acuerdo a encuestas realizadas, aproximadamente 39 medios tradicionales donde se incluyen canales de TV y estaciones de radio, recibieron una orden de cierre a través de sanciones. Al igual que 21 bloqueos aplicados a medios de noticias digitales y redes sociales.

Detalló que la información también se recaudó con ayuda de otras organizaciones que registran las violaciones a la libertad de expresión como Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

«Un análisis de criterios emanado del Sistema Interamericano de Prensa para llevar un estudio pormenorizado”, dijo la abogada.

Sociedad civil

Entre otras cifras, el 93 % de la sociedad civil asegura que no puede ejercer plenamente su derecho a expresarse y 565 personas señalaron que “no hay posibilidad de expresarse de manera pacífica” y otros tantos han practicado la autocensura por temor a represalias gubernamentales».

“Está claramente probado las violaciones de derechos humanos y me parece que no podemos ser ajenos, no es justo. El trabajo de las ONG debe ser en conjunto con otras regiones de Latinoamérica. Falta bastante por hacer, incluso, por parte del Sistema Interamericano de Prensa”, dejando claro que la realidad que vive Venezuela la conoce el mundo.