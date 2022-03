▷ Biden anuncia nuevo estatus para Colombia: Aliado especial #10Mar

El presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves que va a designar a Colombia como un importante aliado especial que no pertenece a la OTAN, con lo que ese país recibirá ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación de seguridad.

Biden hizo el anuncio durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente colombiano saliente, Iván Duque.

“Me enorgullece anunciar que planeo designar a Colombia un aliado importante que no pertenece a la OTAN”, declaró Biden. “Es exactamente lo que son ustedes, un crucial aliado no miembro de la OTAN, y este es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países”.

Duque respondió que apreciaba la decisión de Biden, afirmando que el paso “reconoce los valores y los principios que compartimos”.

La designación, establecida bajo la ley estadounidense, provee a ciertos gobiernos aliados de beneficios especiales y es un símbolo de los lazos estrechos de Estados Unidos con esos países, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Sin embargo, esos países no tienen derecho a las mismas garantías de seguridad de los miembros plenos de la OTAN, pues los países miembros de la alianza no están obligados a defender a un aliado no miembro en caso de que sea atacado.