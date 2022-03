aumento salarial es un simple ajuste

1366647

Caracas.- La Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) Venezuela considera que el aumento del salario mínimo anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro es es un simple ajuste debido a que el monto anunciado no supera al costo de la canasta básica alimentaria del país. El sueldo quedó establecido en medio petro, equivalente a 28,97 dólares o 126,32 bolívares.

“Es un simple ajuste, no un aumento de salario por cuanto el monto anunciado no supera al costo de la canasta básica alimentaria y no fue producto de un consenso entre el Ejecutivo, los representantes de los empresarios y de los sindicatos”, indicó la presidenta de la central, Marcela León, en una nota de prensa.

León cuestionó que el aumento aún no ha salido en la Gaceta Oficial y que se haya otorgado sin tomar en cuenta que el lunes, 7 de marzo, se inició el foro de Diálogo Social con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Insistimos en la necesidad de que se tome en cuenta nuestra propuesta de mejorar los salarios y la de que se debata en la Asamblea Nacional una Ley de Emergencia Laboral, porque los venezolanos merecemos trabajo e ingreso digno”, agregó.

– Advertisement –

Respecto al foro de Diálogo Social indicó que se instaló una reunión vía remota en donde se destacó la necesidad de que haya diálogo tripartito, derivado de la decisión del Consejo de administración de la OIT, en virtud de la decisión del Consejo de Administración número 343 de la referida organización, el mes de noviembre de 2021.

En la instalación participó el ministro del trabajo José Ramón Rivero, el Director general de la OIT Guy Ryder, Fedecámaras, Fedeindustria y seis organizaciones sindicales.

Añadió que el foro es histórico y es un proceso que continuará el 25 de abril con mesas de trabajo presenciales que van a debatir temas relativos a la libertad sindical, diálogo social y recuperación de ingreso del venezolano, entre otros puntos.

La dirigente sindical expresó que el nuevo salario mínimo debe estar en coherencia con el artículo 91 de la constitución de la República, el cual establece que el ingreso mínimo será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.

Redacción El PitazoEconomía

Redacción El PitazoEconomía