Una semana del anuncio de aumento salarial: ¿Dónde está la Gaceta?

1366453

Caracas.- El gobernante Nicolás Maduro lanzó el pasado jueves 3 de marzo un aumento de 1.700% del salario mínimo para los trabajadores, de esta forma pasará de 10 bolívares mensuales a 28,97 dólares. Este 10 de marzo se cumple una semana del anuncio, pero hasta la fecha el decreto no se ha publicado en Gaceta Oficial.

Durante una alocución en el II Congreso de la Clase Obrera “Jesús Chino Khan”, el gobernante oficialista aprobó la salarización de los bonos que recibe el sector público a través del Sistema Patria y el sueldo anclado al petro. Para la implementación de esta medida designó a la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez. No obstante, la funcionaria tampoco ha dado detalles.

Aunque Maduro agregó en dicha transmisión televisada que el aumento comenzará a aplicarse a partir del mes de marzo, no especificó si para la primera quincena o la segunda. Además, en redes sociales los ciudadanos temen que el nuevo aumento salarial solo quede en las palabras del gobernante. Están a la expectativa de que se publique en Gaceta Oficial, consideran que mientras eso no ocurra el anuncio no tiene validez.

– Advertisement –

La publicación del decreto del aumento del sueldo en Gaceta Oficial es fundamental para que se cumpla en toda la población, así lo estipula el Código Civil venezolano en su artículo 1. “La ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique”, se lee.

La Gaceta no se encuentra en la Imprenta Nacional

La página oficial del Servicio Autónomo Imprenta Nacional, encargado de imprimir, publicar y distribuir la Gaceta Oficial, hasta este 10 de marzo no ha difundido la referente al nuevo aumento salarial. Las más recientes tienen fecha del 25 de febrero y del 3 y 4 de marzo.

Una de las últimas es la reforma parcial de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras; otra es para exonerar del pago del mencionado impuesto a las transacciones con tarjetas de débito y las remesas.

¿De dónde sacará Maduro los recursos para pagar el aumento de salario?

Asimismo, las de marzo son: el decreto N° 4.648, mediante el cual se nombra a Jorge Arreaza como el nuevo ministro de Comunas y los Movimientos Sociales, cargo que anunció Maduro el mismo día que hizo el aumento salarial. Mientras que la Gaceta del 4 es sobre un acuerdo de la Asamblea Nacional electa en 2020 en conmemoración al Día Internacional de la Cero Discriminación.

En los últimos días en redes sociales se difundió que el salario a medio petro entrará en vigencia el 15 de marzo. Sin embargo, hasta este 10 de febrero no hay información oficial al respecto y se espera la publicación de la Gaceta Oficial o más detalles, ya sea de parte de Maduro o de Delcy Rodríguez.

Redacción El PitazoEconomía

Redacción El PitazoEconomía