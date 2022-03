▷ Demócrata del Senado de EEUU, Chuck Schumer, no confía en Maduro #11Mar￼

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado de Estados Unidos, afirmó no haber conversado aún con el presidente Joe Biden para conocer los objetivos de las negociaciones de la Casa Blanca con Nicolás Maduro.

En una entrevista realizada por EFE, Schumer aseguró que no confía en el mandatario del régimen venezolano, pues asegura que “Maduro es un mal hombre. Ha tratado muy mal a su pueblo y a su país, no me gusta tratar con él”.

El senador por Nueva York, dijo que no está dispuesto a “levantar las sanciones al sector petrolero venezolano”, según las informaciones de la prensa. Esto lo afirma luego de realizarse este primer acercamiento entre EEUU y la administración de Nicolás Maduro.

“Tengo que hablar con la gente de Biden, pero mi inclinación sería en contra (de levantarlas)”, se refirió Schumer en su entrevista con la agencia.

El demócrata destaca que los acercamientos de la Casa Blanca con el régimen de Maduro se debe a la liberación de los estadounidenses y se logró, resultando positivo este encuentro, pero que no va más allá del objetivo logrado.