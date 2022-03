Anitta respondió a lamentable comentario de Osman Aray

La cantante brasileña, Anitta le respondió al animador venezolano, Osman Aray por el reciente baile que se ha hecho famoso en redes sociales.

Aray le comentó una publicación a la artista brasileña diciéndole: «Mi valoración y admiración pertenecen intactas para todas las damas. Ahora bien, no me queda claro si algunas quieren respeto o quieren ser irrespetadas. ¿De qué se trata esto?, me encantan cuando ustedes comentan».

Ante esto, la cantante brasileña no se quedó callada y le respondió al venezolano en un extenso mensaje. «Sabes esta es una de las principales razones por las cuales tienen vergüenza de denunciar estupros. Porque saben que van a preguntarles qué estaban haciendo para que el hombre quisiera abusarlas».

Prosiguió: «El deber de un hombre es respetar a nosotras, no importa que carajo estamos haciendo con nuestro cuerpo. Cuando este baile era hecho por un cantante todos estaban aplaudiendo. Ahora por mujeres es derespecto. Pal carajo todos ustedes».

Asimismo, Anitta indicó que este mensaje lo realizó Osmay Aray para ganar views, al tiempo que le dijo que lo realizó en el post equivocado.

«Lo digo por ustedes machistas de verdad que no tienen huevos ni pa´ empezar una charla con una mujer con putos ovarios como tengo yo. Sé que solamente quieres ganar views con este post pero lo hiciste de manera equivocada. Buenos días», finalizó.

Este baile de Anitta se ha viralizado en Tiktok y otras redes sociales. Se muestra bailando de forma sensual en el piso al ritmo de la música.