Tanto me gusta cocinar y tan acostumbrada estoy a liarme en la cocina que a veces pasa mucho tiempo sin que coma elaboraciones tan simples como un buen bocadillo y de vez en cuando me apetece darme el gustazo y salir a comérmelo por ahí o también preparármelo en casa, y este es uno de los que siempre triunfan.

Aprende cómo hacer el serranito, un bocadillo típico andaluz que está repleto de fantásticos ingredientes y juntos forman una combinación de lo más equilibrada y sabrosa. Es originario de Sevilla y en ocasiones se sirve como tapa, sin duda un aperitivo fantástico y contundente.

Es muy sencillo de preparar y en la receta verás consejos para cocinar los pimientos verdes y también para que el lomo quede dorado y jugoso. De acompañamiento lo más típico son unas patatas fritas, por eso más abajo verás la receta para prepararlas y también una alternativa por si no te apetece freír y las quieres hacer al horno (te aseguro que quedan igualmente buenísimas).

Si te gusta este bocadillo seguro que te encanta nuestra selección de sándwiches y bocadillos como el bocadillo «Saona» de pan pita con pollo desmechado a la mostaza, queso brie y pimientos del piquillo o el sándwich «Ses Illetes» de salmón, aguacate y huevo duro, cuyos nombres están asociados a la playa de Formentera en la que nos los comimos, el sándwich vegetal con atún y mayonesa «a mi manera» o el famoso Sándwich Club.

También con pan de bocadillo o de barra se prepara el pan pizza con bacon y champiñones, una cena rápida, sencilla y rica y, aunque no se trata de bocadillos pero se asemejan y se comen con la mano no te olvides de los burritos mexicanos con carne picada y frijoles, las fajitas de pollo y verduras con aguacate, sencillas y ricas o las quesadillas mexicanas de pollo y queso con verduras y aguacate.

Ingredientes para preparar el serranito, un bocadillo típico andaluz (2 unidades):

2 panes de bocadillo. Lo más típico es que se trate de un pan viena o tipo mollete.

2 pimientos verdes italianos.

4 o 6 rodajas de lomo fresco, según cómo de grande sea el bocadillo.

4 lonchas de jamón serrano. En mi caso he aprovechado que me quedaba un poco de pata de jamón en casa y lo he cortado al momento.

2 cucharadas soperas de mayonesa.

Aceite de oliva y sal.

Para la guarnición de patatas fritas: 2 patatas medianas. Aceite de oliva o de girasol, cantidad suficiente para freír. Sal.



Preparación, cómo hacer la receta del serranito, un bocadillo típico andaluz:

Si vas a servirlos con guarnición de patatas fritas lo ideal es que te pongas con ellas lo primero y mientras se estén cocinando vayas a la vez preparando los pimientos y el lomo. Para las patatas te recomiendo seguir nuestra receta de cómo hacer patatas fritas perfectas, tiernas por dentro y crujientes por fuera, te van a quedar espectaculares. Eso si, si quieres aligerarlas un poco y no te apetece freír te animo a que prepares estas fantásticas patatas fritas al horno, muy ricas y sin apenas aceite. Lava los pimientos verdes, sécalos, retírales el rabo, córtalos por la mitad y quita las semillas. En una sartén cubre el fondo justito con aceite y ponla a fuego medio. Cuando esté caliente pon los pimientos con el lado de la piel que se vea por arriba, échales un poco de sal, baja un poco el fuego para que no se quemen y cocínalos un par de minutos. Dales la vuelta y cocínalos otros 2 minutos y vuelve a darles la vuelta otras 2 veces hasta que estén dorados a tu gusto. Retira a un plato aparte con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Retira casi todo el aceite de la sartén y vuelve a ponerla a fuego medio-alto. Cuando esté caliente coloca los lomos en ella, échales un poco de sal y sin moverlos deja que se cocinen 2 o 3 minutos, hasta que levantes uno un poco y veas que está dorado. Dales la vuelta, échales de nuevo un poco de sal y cocínalos otros 2 o 3 minutos para que se doren por el otro lado. Corta los dos bocadillos por la mitad y unta la parte de abajo con la mayonesa. Reparte los lomos encima de la mayonesa. Coloca sobre los lomos el pimiento verde y encima el jamón serrano.

Tiempo: 20 minutos más el tiempo de cocinar las patatas

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

En cuanto los lomos estén hechos termina de montar el bocadillo y listo para comer, calentito y con el pan crujiente y su guarnición de patatas. A mi este tipo de bocadillos sobre todo me gustan calientes y recién hechos pero reconozco que a veces me gusta llevarme de picnic bocadillos de este estilo y comérmelos fríos. Lo más sencillo es esperar a que se enfríen los lomos y los pimientos para montar el bocadillo y guardarlo pero si quieres que se mantenga lo mejor posible puedes llevarte en un recipiente los lomos y el pimiento ya cocinados y también el jamón, unos sobres de mayonesa y el pan abierto y en bolsas de papel. Así, cuando vayas a comerlo no tienes más que ponerlo todo dentro del pan y a disfrutar.

Se trata de una combinación fantástica tanto de sabores como textura y lo cierto es que el pimiento y el jamón le aportan una vidilla especial al lomo que, junto con la mayonesa, hacen que sea un bocadillo o tapa de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta del serranito, un bocadillo típico andaluz:

Uno de los añadidos más típicos son unas rodajas de tomate sobre la mayonesa y debajo del lomo, y también hay quienes prescinden de la mayonesa.

A partir de ahí te recomiendo añadir y modificar los ingredientes que prefieras, por ejemplo un poco de queso sobre el lomo, mostaza francesa en vez de mayonesa, los pimientos que sean de los pequeñitos verdes (si puedes conseguir de Padrón son lo más) y sin el rabo, cecina en vez de jamón…

Consejos:

El lomo es una carne que si no la cocinas adecuadamente puede quedar bastante seca. Para no equivocarte utiliza una sartén que no se pegue y caliéntala bien. Al poner los lomos en ella no los muevas, resístete y aguanta esos 2-3 minutos hasta que estén dorados y puedas darles la vuelta, así conseguirás que la carne siga jugosa por dentro.