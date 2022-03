«Deja que el niño chille, a veces es mejor»

Las declaraciones de Rubén Blades ocurren horas después de que diera a conocer que lanzaría un comentario sobre la polémica protagonizada por los exponentes de la música urbana

El cantautor panameño Rubén Blades se pronunció en horas de la noche sobre la polémica que han protagonizado en los últimos días los exponentes urbanos J Balvin y Residente, quien la semana pasada publicó una canción de casi nueve minutos en la que ataca al intérprete colombiano.

En un corto video publicado en Instagram, Blades sostuvo entre rimas que, luego de haber sido mencionado e involucrado en el «conflicto ajeno», su nombre acaparó titulares, por lo que se vio en la necesidad de emitir un comentario al respecto.

«Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, a José o a René, porque los quiero como hermanos. Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo Rubencito águila no caza mosca. No es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille, a veces es mejor», aconsejó Blades al cantante de origen puertorriqueño.

«Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, que el oro jamás compra a quien a su alma no vende. A ánimo caldeado recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año Salswing (su más reciente disco). No le pongan atención a esas cosas», añadió el cantante con una base compuesta por Le Becerrap.

El cantante reaccionó una semana después al rap «Music Sessions número 49» publicado por Residente en colaboración con el productor Bizarrap, en la que se concentró en atacar al colombiano, y que fue calificado como una «masacre innecesaria» por parte de Ricardo Montaner.

En días recientes el exintegrante de Calle 13 explicó las verdaderas razones detrás de su «tiradera» contra el cantante colombiano.

En una entrevista concedida al locutor Jorge Pabón, Pérez contó que el roce entre ambos artistas comenzó en el año 2021, luego de las nominaciones de los Latin Grammy, donde Balvin instó a los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no estaban siendo valorados por la Academia.

Sus comentarios provocaron una reacción del puertorriqueño, quien publicó un video en sus redes sociales en el que mostró su desacuerdo por esta postura, dejándole saber al colombiano que su música era como un «hot dog que le gustaba a la gente», pero que aquellos que querían comer platos de calidad, tenían que ir a un restaurante y no a un carrito de hot dog”.

El rapero afirmó que luego de ver las reacciones en redes sociales sintió cierto arrepentimiento y estuvo días sin recibir llamadas telefónicas, hasta que conversó con el boxeador mexicano Santos Álvarez, conocido como «Canelo», quien le indicó que Balvin estaba muy triste.

Ambos cantantes acordaron borrar los mensajes publicados en redes sociales. Sin embrago, Pérez explicó que días después recibió una imagen del colombiano de un carrito de perro calientes con la palabra «Chúpala», lo que causó su molestia y pidió en varias ocasiones a Balvin que la borrara.

«Cinco horas después, me llamó Balvin, cuando la foto ya estaba viral y me dice ‘si supieras, ahora me voy a hacer millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia’. Yo me quedé sin habla, pensando ‘diablo, me clavó’. Se la jugó bien brutal, se la doy en esa parte, pero fue bien puerco», dijo.