Las enfermedades que afectan a Chyno Miranda luego de haberse contagiado de COVID-19

Recientemente se corrió un fuerte rumor sobre la salud de Chyno Miranda, quién fue diagnosticado con COVID-19 a mediados 2020 y posteriormente quedó con graves secuelas. No obstante, la ex esposa del cantante Natasha Araos aclaró a través de sus historias de Instagram que él no tuvo ninguna recaída ni estaba grave de salud como muchos aseguraban, sin embargo, no explicó la razón específica de su ausencia.

Ante esto es inevitable que los fanáticos del ex miembro del dúo «Chino y Nacho» sigan mostrándose preocupados por la salud del cantante, por lo cuál es importante explicar cuáles son las enfermedades y secuelas por las que ha atravesado desde que se contagió de coronavirus.

En un principio, el intérprete sufrió de una neuropatía periférica y encefalitis al momento de contagiarse con el virus, de hecho, se mantuvo varias semanas hospitalizado a tal punto de ni siquiera poder caminar. Esta neuropatía se produce gracias a los daños en nervios periféricos, los cuáles no se encuentran en médula espinal ni en el cerebro. Los daños se pueden ocasionar por infecciones, lesiones, complicaciones de enfermedades como la diabetes o incluso por problemas hereditarios.

En el caso de la encefalitis, se trata de la inflamación cerebral que afecta considerablemente el movimiento y control de las extremidades, tal y como ocurrió con el cantante durante este terrible momento que puso en peligro su vida.

por Gossipvzla

