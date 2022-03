México | Presidencia de México responde a Parlamento abierto

Luego de que el Parlamento Europeo urgió al gobierno de México a actuar contra los ataques a los periodistas y los defensores de derechos humanos, la Presidencia de la República les pidió primero informarse para que no se “sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

Llamó a que “evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones” ya que México es un país libre en donde se respeta la libertad de prensa y la democracia.

La noche de este jueves el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado dirigido a los diputados del Parlamento Europeo.

Advirtió que ya “basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías” porque los parlamentarios europeos están respaldando el discurso de los opositores a su gobierno, los que se vieron beneficiados por la política neoliberal.

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”, se lee en el comunicado.

🇲🇽«México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra». El PE pide a las autoridades mexicanas que se garantice la protección de periodistas y activistas de los derechos humanos.https://t.co/cN9q3Catpl — Parlamento Europeo en España (@Europarl_ES) March 10, 2022

Enfatizaron que no se reprime a nadie, además que se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

“El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora”, argumentó.

La Presidencia de la República destacó que el mandatario mexicano cuenta con el respaldo del 66% de la ciudadanía —de acuerdo a la empresa Morning Consult que lo ubica en el segundo lugar entre los principales presidentes y jefes de Estado del mundo-, y con mayor aprobación que los gobernantes europeos.

“Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano”, recalcó.

Cierran el comunicado señalando que “ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”.