¿Por qué falla la distribución de agua en Caracas?

Las fallas de distribución de agua potable en Caracas se deben a que el sistema de acueducto solo envía a la ciudad entre 10 y 12 mil litros, cuando tiene una capacidad de distribuir 20 mil, según explicó José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, a El Pitazo este jueves 10 de marzo.

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp) señaló en su más reciente informe, presentado en febrero, que el servicio de agua potable fue el peor valorado en todo el país durante el 2021, con 61% de opiniones negativas.

La falta de mantenimiento, de reparaciones y el abandono de algunas prácticas durante la operación son los factores que han afectado al sistema, que en la actualidad reporta más averías. Esta es una responsabilidad de Hidrocapital, señaló el ingeniero civil. A su juicio, la empresa se volvió “incompetente”.

“No tiene ni el talento ni las capacidades técnicas ni administrativas necesarias para resolver los problemas del acueducto”, dijo el también exdirector de Planificación de Recursos Hidráulicos del Ministerio del Ambiente (1981-1983).

De Viana indicó que todos estos elementos hacen que los “caraqueños vivan en un racionamiento absoluto, porque la cantidad que llega a la ciudad es insuficiente”.

Las zonas más propensas a registrar problemas de distribución son las zonas altas, que son afectadas por las leyes físicas debido a que para llegar a estos sitios se necesita bombeo, una situación que no sucede con las áreas bajas debido a la gravedad.

“El acueducto de Caracas está diseñado para garantizar un servicio continuo y las interrupciones dentro del servicio”, destacó De Viana, quien señaló que la distribución por turnos genera una serie de problemas, como la contaminación generada cuando las tuberías se vacían.

De Viana destacó que, aunque los problemas no se solucionan de la noche a la mañana, las fallas en suministro de agua potable se pueden resolver con trabajo inteligente, con un grupo profesional y de una administración dedicada a rescatar el servicio.

El ingeniero civil destacó que las averías en el Sistema Tuy (Tuy I, Tuy II y Tuy III) cuenta con un sistema de emergencia conformado por los embalses La Pereza, Mariposa y Macarao; los cuales fueron diseñados para garantizar un suministro de 15 días.

Asimismo, el expresidente de Hidrocapital indicó que su función no es cumplida debido a que Macarao aún no ha sido conectado por tubería, es decir, no se usa; mientras que La Mariposa y La Pereza se encuentran vacíos.

“Las averías pudieran repararse sin que los caraqueños tuvieran interrupción del servicio”, puntualizó De Viana.

Katherine DonaGran Caracas

