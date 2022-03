¿Qué pasa con la quincena? Maestros denuncian demoras del BDV

1366513

Caracas.- Trabajadores activos y jubilados del Ministerio de Educación exigen a través de las redes sociales este 10 de marzo el pronunciamiento de algún organismo oficial que indique cuál es la razón por la que el Banco de Venezuela no libera el pago de la quincena, que cobran los 10 y 25 de cada mes.

Los maestros se quejan en Twitter por el retraso en los pagos y solicitan urgentemente una respuesta. Aseguran que el dinero es necesario para comprar alimentos en sus hogares. «Me pregunto por qué el Banco de Venezuela no suelta el dinero de los docentes. La hora que es y no he podido comprar harina y un poquito de queso, que es pa’ lo que alcanza la quincena«, escribió el usuario José Moreno.

«Nómina del @MPPEDUCACION desde ayer (9 de marzo) sin hacerse efectiva al personal que cobra por el Banco de Venezuela. Como si ya no bastara con tener un salario contrario a lo indicado en el artículo 91-CRBV (Constitución) para hacerles esta canallada a los educadores del país», agregó la cuenta Docentes Guárico.

Los educadores consideran que este retraso es una «burla» para los trabajadores, quienes además de devengar bajos sueldos que, aseguran, no alcanzan para cubrir sus necesidades, ahora deben esperar más tiempo para cobrar a través del Banco de Venezuela los pocos bolívares que perciben.

Usuarios creen que no se trata de un problema del Ministerio de Educación sino más bien del Banco de Venezuela. La internauta Lucilangel afirma que el Banco Bicentenario liberó el pago el 9 de marzo.

Otras quejas de los trabajadores

Este retraso coincide con las recientes declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro sobre el aumento salarial anunciado el pasado 3 de marzo y que hasta la fecha no se ha publicado en Gaceta Oficial. El mandatario aseguró que a partir de este mes se comenzaría a pagar 28,97 dólares de salario y no los 10 bolívares o 2 dólares que cobraban anteriormente los trabajadores. Sin embargo, se desconoce si el aumento comenzará a aplicarse la primera o segunda quincena.

Pensionados y jubilados de distintos sectores del país protagonizaron protestas el 9 de marzo para exigir mejores salarios. Desde sus respectivos estados la mayoría aseveró que el nuevo aumento tampoco cubrirá el costo de la canasta alimentaria que en febrero se ubicó en 353 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Los empleados activos también se sumaron a la convocatoria.

