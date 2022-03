Rubén Blades reacciono a la polémica de Residente y J Balvin

El cantautor Rubén Blades no desaprovechó la ocasión y reaccionó con una canción a la tiradera entre René Pérez (Residente) y J Balvin: “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: ‘Rubencito, águila no caza mosca’. Pues amor y cariño no es amor y control; dejar que el niño chille a veces es mejor”, cantó

”Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende», añadió Blades, quien además dejó claro que a Residente «lo quiere como un hermano».

Rubén Blades continúa su tema improvisado, recomendándole al exponente urbano que le diera fin al conflicto y que se calmara «escuchando el álbum del año, Salswing!».

«No le pongas atención a esas cosas», finalizó el intérprete de «Pedro Navaja», quien ganó el Latin Grammy por el citado disco.

