Usuarios del BDV reportaron caída de la plataforma este #11Mar

Caracas.- Los usuarios del Banco de Venezuela (BDV) reportaron que la plataforma online de este banco estaba caída en horas de la tarde de este viernes, 11 de marzo. Entre las 3:00 y 5:00 pm fueron publicadas las quejas de los clientes a través de la red social Twitter.

La mayoría de los usuarios comentaban que intentaban ingresar a sus cuentas y no lo lograban porque estaba caída la plataforma. “Plataforma caída no puedo acceder al bdv en línea”, “No puedo entrar a la página del banco de Venezuela. Alguien más??”, “Lo volvieron hacer, no hay manera de entrar a bdv en línea o digital, a que se debe?”, fueron algunos de los mensajes.

Los usuarios solicitaban la restitución de la plataforma para poder hacer transacciones que tenían pendientes.

“Tengo que hacer un pago a una cuenta en el BdV paso la plata de mi Banesco al BdV para hacer la transferencia y se cayó la plataforma del BdV odio la banca pública”, escribió @anjesus21

Hasta la hora de publicación de esta nota, 8:00 pm, el Banco de Venezuela no se había pronunciado sobre cuál pudo haber sido la causa de la caída de la plataforma. A su vez, algunos usuarios reportaron a esa hora que ya habían logrado ingresar a la plataforma.

Borraron la otra publicación para que no se vean las quejas de la caída de la plataforma de BDV verdad? 🙄 — MaxMax (@MathFer99) March 11, 2022

@BcodeVenezuela Lo volvieron hacer, no hay manera de entrar a bdv en línea o digital, a que se debe ? — Daniel Alexander (@dtalexander22) March 11, 2022

y el banco de venezuela #BDV tambien fuera de servicio la plataforma — Gabriel J Carrillo M (@GabrielJCM) March 11, 2022

MRC tengo que hacer un pago a una cuenta en el BdV paso la plata de mi Banesco al BdV para hacer la transferencia y se cayó la plataforma del BdV odio la banca pública. — Me dicen Mini 😜 (@anjesus21) March 11, 2022

Esta caída la plataforma del BDV — LEVI BALZA (@LEVIRBALZAV) March 11, 2022

Plataforma caída no puedo acceder al bdv en línea — heydisoto (@heydisoto3) March 11, 2022

¿Han podido ingresar al #BDV en línea!? ¡Yo no! 😭😭😭😭😭😭😭😡😠😠😠😠😠😠😠😡😠😡😡😡😡 — Yuruany Ramírez (@yrp2010) March 11, 2022

Creo q el problema lo tiene usted. BDV abre sin problema — Mariajosed (@MariaDe59685592) March 11, 2022

Redacción El PitazoEconomía

