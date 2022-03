España | El gran gesto de Koke en uno de sus peores momentos

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, tuvo un recuerdo hacia el aficionado rojiblanco fallecido de un infarto antes del partido de ayer ante el Cádiz. Un bonito gesto en un momento especialmente malo para el centrocampista, que volvía al equipo tras su lesión y que tuvo que ser sustituido en el descanso.

Victoria dedicada a uno de los nuestros. Todo mi apoyo a la familia del aficionado fallecido en el acceso al estadio. Sigue animándonos desde el tercer anfiteatro 🙏🏼❤️🤍 #AúpaAtleti pic.twitter.com/zGfbgqzxBk — Koke Resurrección (@Koke6) March 11, 2022

Ésta está siendo una de las peores temporadas de Koke en el Atlético de Madrid. Con 30 años cumplidos en enero, el capitán no ha podido marcar ni un solo gol y apenas ha repartido una asistencia. La sociedad que formaba con el argentino Rodrigo de Paul pintaba muy bien sobre el papel, pero la realidad ha sido muy diferente y ni uno ni otro han podido darle al equipo la estabilidad que necesitaba sobre el terreno de juego, lo que ha obligado a Simeone a buscar alternativas como las de Kondogbia o Herrera. Dentro del mal rendimiento de ambos fue una buena noticia el gol de De Paul ante el Cádiz, el primero que marca en Liga -ya había conseguido uno en Champions en el campo del Oporto-. Del internacional albiceleste se esperaba mucho, pero tras un comienzo prometedor se ha estancado peligrosamente.

Veremos ahora cuál es la postura del entrenador con respecto a Koke de cara al trascendental partido del próximo martes en Old Trafford ante el Manchester United, aunque Diego Pablo Simeone ya ha demostrado en muchas ocasiones que para él es un jugador insustituible siempre que esté en condiciones de ser alineado.

Finalizado el partido ante el Cádiz con mucho más sufrimiento del esperado, el Atlético prepara ya la finalísima del martes ante un Manchester que se enfrenta esta tarde al Tottenham en un choque en el que no podrá reservar jugadores si todavía quiere aspirar a una de las cuatro primeras posiciones. Los red devils son ahora quintos, a un punto del Arsenal, pero con tres partidos más que los londinenses de Mikel Arteta. Por su parte el Tottenham, séptimo, tiene aún opciones de entrar en Champions, pero debe ganar esta tarde en Old Trafford.

A nivel de enfermería Correa acabó con un fuerte golpe en el tobillo, mientras que la gran duda la constituye Giménez, que no pudo terminar el partido. Dado el historial de lesiones del uruguayo no queda otra que esperar a ver cómo evoluciona. Si no pudiera jugar sería el brasileño Felipe el que le sustituiría en el once inicial.