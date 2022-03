España | La nueva vida de José Antonio Avilés tras ‘Supervivientes’

La vida de José Antonio Avilés ha cambiado por completo desde que se atreviese a participar en ‘Supervivientes 2020’. A pesar de la participación de Rocío Flores, el colaborador de ‘Viva la vida’ se convirtió en el gran protagonista absoluto de la edición. Así es su nueva vida.

Todavía en Honduras, de donde tardó en volver por culpa de la pandemia, vio como su reputación profesional saltaba por los aires por culpa de las informaciones que salían en programas como ‘Socialité’ y ‘Sálvame’.

Según salió a la luz, numerosos famosos, influencers y empresarios fueron engañados por él cuando prometía grandes campañas de publicidad en redes sociales a unos, y grandes sumas de dinero a otros.

Por si fuera poco, María Patiño no dudó en contar a la audiencia de Telecinco que el cordobés mentía al asegurar que tenía el título de Periodismo y que llegó a mostrar una falsificación en alguna ocasión.

‘Supervivientes’ llegó a emitir un programa especial en el que confesó todo: «Creé una vida paralela y no supe parar a tiempo. He engañado a gente en mi pasado y me he engañado, pero no quería hacer daño a nadie, lo hacía porque quería ser feliz, era egoísmo. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas».

Cambio de imagen radical

Su regreso a España supuso una revolución para su vida. En primer lugar, se sometió a un injerto de pelo en junio de 2020, pero ahí no acabó todo. Avilés quiso aprovechar que había perdido más de 15 kilos en su estancia en Honduras para mantener su nueva imagen. Para ello, recurrió al deporte y a un balón gástrico.

Al colaborador de Emma García le gustó tanto su nuevo look que decidió continuar con las mejoras y los retoques estéticos. En abril de 2021 cambió por completo su sonrisa, de esta manera consiguió deshacerse del antiguo José Antonio Avilés, que parece que quedó en Honduras para siempre.

A pesar de que todo parece ir sobre ruedas para el colaborador, en lo que al terreno amoroso se refiere no le están saliendo bien las cosas. Cuando parecía que se estaba reponiendo de su ruptura con Antonio Vega con un nuevo amor, le llegaba una nueva decepción.

Sebastián, que así se llamaba su última conquista, le mintió al no contarle que tenía una doble vida. «El chico con el que has estado tiene novio, lleva una relación de dos años con una persona», decía entre lágrimas a sus compañeros en ‘Viva la vida’.