Vivir en un país que brinde la satisfacción de libertades bajo el cumplimiento de las leyes y que se garanticen los derechos humanos, es el sueño de una gran cantidad de ciudadanos en Venezuela que desean gozar de una plena estabilidad en estos sentidos.

Comparar estos temas con otros países europeos o incluso sudamericanos, demuestran a lo lejos una amplia brecha de resultados que colocan al país en desventaja, principalmente en materia de derechos humanos.

En este contexto, miembros de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, expresaron su preocupación en el último informe a principio de año. En el mismo hicieron votos para que la situación de derechos humanos en el país, no se convierta en una “crisis olvidada”.

Por su parte, Human Rights Watch, también se ha pronunciado sobre los abusos que se registran en esta materia. Además, presentó una serie de recomendaciones orientadas para el restablecimiento del Estado de derecho y la implementación de reformas para preservar los derechos.

Ante esto, el equipo de Noticias Todos Ahora decidió consultarles a los jóvenes venezolanos si sienten que viven en un país con libertades y respeto a los derechos humanos.

En el estado Bolívar, Andrea Pérez, estudiante de 19 años consideró que en Venezuela se vive una relativa libertad y que sí es notoria la violación a los derechos humanos. Mientras, Yorleana Quijada, (23) señaló concretamente que no vive en un país libre.

Hacia el centro del país, exactamente en el estado Lara, otro joven manifestó que no se siente en un país libre porque principalmente “no existe el derecho a la libre expresión”. En cuanto a los DDHH, siente que “son violentados debido a la falta de democracia”.

Venezuela, ¿un país con pocas libertades y sin garantías en derechos humanos?

En la ciudad de Caracas, Karelis Navas de 22 años, consideró que no vive con libertades y que no se respetan los DDHH porque “siempre se señala el qué hacer”.

“Uno mismo debe decidir qué hacer, sin dejarse llevar por una red de órdenes”, resaltó mientras dijo que los derechos humanos muy poco se respetan.

En tal sentido, otro joven que se identificó como Marcos, aseguró que tampoco vive en un país plenamente libre. “Las libertades están bastante restringidas. Los derechos no se respetan en lo absoluto y para muestra los presos políticos que aún siguen detenidos en el país”.

Al oriente del país, la situación no está muy alejada de la realidad de los anteriores encuestados. En Nueva Esparta, Mones Munein, explicó sus razones sobre no sentirse libre. “Libre no significa movilizarse para arriba y para abajo como uno quiere. Sino poder expresarse y poder decidir”.

Sobre los derechos humanos subrayó que los mismos son vulnerados. “No se respetan, no se atienden en su totalidad los problemas que son denunciados ante los entes competentes, entre otras cosas”.

Realidades no tan distintas

Sin embargo, en la misma entidad Rafael Barrera de (26) manifestó que en cierto modo vive en un país libre. “Actualmente, se me ha hecho más fácil establecer mi negocio como microempresario (…) En esta parte del país me siento un poco más libre para poder salir adelante”.

Mientras, en el estado Sucre, Samahy Maita de 22 años, a su juicio Venezuela actualmente no es un país libre y por ende no se siente con las independencias que se evidencian en otras naciones. “A pesar de que hay muchas disyuntivas en este tema, existen varias situaciones que evitan el derecho a poder vivir libremente”.

Con respeto a los derechos humano, puntualizó que se evidencian muchas falencias en ese sentido. “En materias específicas, no se respeta el derecho a la vida, a la propiedad, a poder elegir, entre otras”, acotó la joven.

Diversas organizaciones venezolanas e internacionales, continúan denunciando las carencias que se viven en el país en este ámbito. A pesar de que existe un Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, estos obedecen (según líderes políticos que le adversan) a las órdenes de un régimen dictatorial presidido por Nicolás Maduro. Quien, además es visto internacionalmente, como una figura señalada por cometer crímenes de lesa humanidad.

