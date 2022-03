España | «El Madrid sabe sufrir y esa es una gran virtud»

Luis García Plaza ha dicho hoy en rueda de prensa que el Mallorca afronta «con ilusión» el partido de mañana ante el Real Madrid y ha destacado «el gran poder mental» de su rival. «Saber sufrir en fútbol es esencial y en eso el Madrid es un maestro. Acabamos de ver una masterclass ante el PSG».

No obstante la indiscutible condición de favorito del rival, LGP ha recordado que «el Mallorca le ha ganado al Real Madrid, yo particularmente también le he ganado. ¿Por qué no podemos hacerlo mañana?» Su calidad salta a la vista y por eso va primero y acaba de eliminar al PSG, pero lo que yo destaco del Madrid es que es un equipo que sabe sufrir en los malos momentos. Hay un 20 o un 25% en los partidos que es mental, y los que saben superarlo son los que están arriba. Quizás esto es algo en lo que nosotros tenemos que mejorar».

El entrenador niega que el equipo esté mal, pese a las cuatro derrotas que ha sufrido, y recordó que «mi sensación es que en la otra racha de cuatro derrotas estábamos peor. Ahora creo que sólo estuvimos mal el día de la Real Sociedad. Debemos aprender a ser más contundentes en defensa y más agresivos en ataque. Creo que tres de las cuatro últimas derrotas deberían haber sido empates».

«Estamos en nuestra lucha. Podemos estar un poquito mejor o un poquito peor, pero estamos donde debemos estar. Es difícil en esta categoría llegar salvado a las cuatro últimas jornadas. Tenemos que ser conscientes de que van a llegar partidos que serán verdaderas finales y que esto no se resolverá hasta última hora», dijo sobre la situación en la clasificación.

Sobre su futuro, y en concreto sobre si se sentía discutido, dijo que «nosotros estamos más acostumbrados a este jaleo. Si ganas te alaban y si pierdes te critican. Los entrenadores estamos un tiempo en un sitio y como no depende de nosotros nunca pierdo ni un segundo en pensar en eso. Yo lo que quiero es estar aquí mínimo el año y medio que me queda, y de hecho ya hemos hablado de la pretemporada del año que viene, pero si algún día el club quiere que esto se acabe no hay ningún problema».

Luis García Plaza adelantó que no hay novedades en cuanto a los lesionados, que la única baja es la de Reina por tarjetas y que es posible que Grenier tenga algún minuto. «No lo sé. Habrá dos que se quedarán fuera y quizás él sea uno de esos y lo reservemos para el día del Espanyol. Lo estamos valorando».

Por último, en cuanto al estado de forma de Dani Rodríguez, defendió al jugador y destacó que «hay que valorar lo que está haciendo Dani, el esfuerzo enorme de jugar en la banda izquierda, que no es su sitio. Juega allí porque no hay ninguno más en la plantilla que pueda hacerlo. Hemos probado con otros y no han rendido como él. Por A o por B ese puesto nos ha quedado un poco huérfano y Dani nos está dando mucho».