Fotos Fuerzas rusas asesinan a periodista del New York Times en Ucrania

Fuentes oficiales de Ucrania informan que «fuerzas rusas asesinan a periodista del New York Times en Ucrania».

El jefe de policía de la región #Kyiv , Andrei Nebitov, informa que los ocupantes mataron al periodista estadounidense del New York Times Brent Renoud.

Brent Renaud estaba informando en la ciudad capital de Kiev como colaborador del New York Times, pero no estaba trabajando cuando fue asesinado, según The Times.

Un colega desde su cuenta de las redes sociales informa:

“My friend is Brent Renaud and he's been shot and left behind.”



From a hospital bed, Juan Arredondo described his eye-witness account of the attack that killed U.S. journalist Brent Renaud on Sunday while covering the war in Ukraine https://t.co/oVrhBqLQdt pic.twitter.com/8XQAKr4oaG