Chile | Alcalde de Antofagasta reaparece tras protagonizar accidente de tránsito: No se realizó alcoholemia ni se cursó infracción

El Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, reapareció públicamente luego del accidente de tránsito que protagonizó la noche del sábado, en el sector centro alto de Antofagasta.

Mediante un video en redes sociales grabado más de 18 horas después del hecho, el edil reconoció que se vio involucrado en la colisión por alcance, sin admitir si tuvo o no responsabilidad por el accidente, aunque reconoció que llegó a un acuerdo económico con las personas afectadas.

“Llegamos a una buena conversación y estamos en contacto para ver como vamos a hacer cada uno para reparar sus vehículos” indicó el alcalde, quien afirmó que “gracias a dios y la virgen, estoy bien (…) contento no estoy, los hombres queremos mucho a nuestros vehículos“.

Asimismo, criticó a los medios de comunicación por informar la emergencia que obligó a movilizar personal y recursos de Bomberos y dar a conocer que pocas horas antes la autoridad fue vista en el casino Enjoy de la ciudad. Velásquez no negó su presencia en el recinto, pero afirmó que “yo no bebo alcohol, yo ya no voy a jugar al casino“.

No obstante, pocas horas antes del accidente fue visto en el casino Enjoy de la ciudad y el propio edil publicó una fotografía en instagram antes del accidente, donde se le ve en el ascensor del recinto de juegos de azar.

NO HUBO ALCOHOLEMIA

Desde Carabineros informaron que el hecho se reportó como derrame de combustible, por lo cual solamente concurrió Bomberos y no se practicó alcoholemia ni se cursó alguna infracción producto del accidente, cuya violencia dejó con importantes daños la parte delantera del automóvil del alcalde.

Cabe señalar que la conducta vial de la autoridad es motivo de cuestionamientos por parte de algunos vecinos, debido a su costumbre de utilizar el teléfono celular y grabar videos mientras conduce.

No es primera vez que una autoridad comunal de Antofagasta se ve involucrada en un accidente de tránsito. En 2014, pocos meses después de asumir, la ex Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, también protagonizó un accidente de tránsito un sábado por la noche, mientras regresaba de un pub.

