Detenido agresor de la medallista olímpica Stefany Hernández

Tarek William Saab, informó que se concretó la detención de Robert Ordóñez Ángel, miembro del personal de seguridad del local Anonimo-Narciso de Las Mercedes, acusado de agredir a la medallista olímpica Stefany Hernández.

De acuerdo con la información compartida por Saab en sus redes, el caso estará a cargo del Fiscal 82 Nacional en Defensa para la Mujer y se procesará a Ordóñez Ángel por el delito de violencia física agravada contra Hernández.

Horas antes, la ciclista de BMX denunció las agresiones sufridas en el local ubicado en la calle París de Las Mercedes, donde presuntamente fue víctima de homofobia por parte del dueño del local y el personal del local, ya que fue expulsada del establecimiento por «no verse lo suficientemente heterosexual».

Como ha sido la costumbre en los últimos años, Saab respondió a la denuncia después de que esta se hizo viral en las redes, en lugar de actuar por los mecanismos formales contemplados en la ley, pero conocidos por el retardo procesal.

Hernández denunció que fue agredida físicamente por funcionarios de seguridad del local Anonimo-Narciso a través de su cuenta en la red social Instagram, dijo que junto a un grupo de amigos fue expulsada del local «porque no le gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos».

«Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento», relató.

La medallista contó que un hombre de la seguridad del local le golpeó la cara y el oído.

«Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, Yo Soy Leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuanto caigamos siempre seguiremos levantándonos», agregó.

Por último, la especialista en ciclismo BMX pidió a sus seguidores que no vayan a Anonimo-Narciso, pero advirtió que si van, deben asegúrense de «parecer» heterosexuales para no ser expulsados y golpeados.

Anónimo se desvincula de Narciso

Entretanto, la cuenta de Instagram de Anónimo publicó un comunicado en el que responsabilizan de esta agresión al equipo de Narciso Bar Club, establecimiento con el cual mantienen una acuerdo comercial mediante un contrato de concesión.

Ante los hechos y el «repudio a las acciones de abuso y violencia» contra Hernández, Anónimo decidió cancelar la concesión a Narciso, que operaba en la segunda planta de su establecimiento desde diciembre de 2021.

Además, afirman que pusieron a disposición de las autoridades el material audiovisual grabado por las cámaras de seguridad de las instalaciones para ayudar a que continúe la investigación.

«Ratificamos nuestros valores de respeto, igualdad y tolerancia que se han hecho presentes desde el inicio de nuestras operaciones y que nos han permitido ser coherentes con la propuesta gastronómica y de entretenimiento que le hemos brindado a nuestra comunidad», concluyen.

Por parte de Narciso también se publicó un comunicado en el que ratifican que el caso está siendo atendido por las autoridades correspondientes y afirman que repudian «toda acción de abuso, violencia, discriminación de género, raza y religión».

Únete a nuestro Canal en Telegram