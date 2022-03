España | Imagine Dragons estrena ‘Bones’, un sencillo muy esperado

Imagine Dragons estrena un nuevo sencillo inédito, ‘Bones’. Esta es la primera canción desde el disco ‘Mercury: Act 1’, y este podría ser el primer tema de su próximo álbum de estudio.

El grupo lleva más de una década haciéndonos cantar con sus temas. Durante los últimos meses, ‘Enemy’ ha estado rompiendo todo tipo de records por formar parte de la banda sonora de la serie Arkane. Esta ficción está inspirada en el videojuego ‘League Of Legends’.

El 11 de marzo, el grupo nos ha sorprendido con un nuevo tema. Se trata de ‘Bones’, el primer adelanto de su siguiente álbum de estudio, ‘Mercury: Act 2’. Esta canción trata la vida y la muerte y explota con un estribillo que no podrás dejar de cantar.

Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons, ha descrito cómo es este sencillo. «‘Bones’ es un reflejo de mi constante obsesión por la finitud y la fragilidad de la vida. Siempre estoy en busca de alguna evidencia que me convenza de que hay más por venir. Como todavía no lo he encontrado, intento al menos soñar con lo que se sentiría al vencer a la muerte en una canción».

‘Mercury: Act 1’ catapultó a los chicos a lo más alto de la lista Billboard. Con más de 40 millones de álbumes vendidos, se convirtieron en el grupo de rock más vendedor de la década. Esta revista estadounidense consideró que las tres mejores canciones del género, y que lo reinventaron, eran suyas: ‘Believer’, ‘Thunder’ y ‘Radioactive’.

El tema ha sido producido por Mattman y Robin quienes también estuvieron al frente de su anterior disco. Además, cabe recordar que la banda continua con su gira internacional comenzó el pasado 12 de marzo en Los Ángeles y contará parada por España. En concreto, el grupo pasará por Madrid el próximo 7 de julio.