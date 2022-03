Preguntas y respuestas esenciales sobre la gasolina subsidiada

1367813

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro informó en febrero sobre una actualización de las condiciones y el cronograma de recarga de gasolina subsidiada para evitar sobrecargar el consumo, las estaciones de servicio y los diferentes sistemas tecnológicos el primer día de cada mes que correspondía a la asignación de cupos para surtir combustible con subsidio, de acuerdo con lo detallado en el blog Patria.

En el inicio de marzo, el Gobierno reiteró que tal y como quedó establecido en el segundo mes del año la recarga de combustible con subsidio se realizaría entre los días 2 y 26 de cada mes de manera escalonada, tomando como referencia los últimos dos números de la cédula de identidad de los beneficiarios.

En ese contexto, El Pitazo presenta algunas de las preguntas esenciales y sus respuestas sobre la recarga de gasolina subsidiada en el país.

¿Quiénes pueden surtir gasolina subsidiada?

Todos los beneficiaros que mantengan un vehículo registrado en la plataforma Patria y que cuenten con todas las verificaciones y actualizaciones del sistema.

¿Cuáles son los días en que los beneficiarios pueden surtir gasolina subsidiada?

Entre los días 2 y 26 de cada mes de manera escalonada, tomando como referencia los últimos dos números de la cédula de identidad, los beneficiarios contarán con una actualización del cupo de la gasolina subsidiada.

¿Cómo se puede consultar el saldo del cupo de la gasolina subsidiada?

Mediante mensajería de texto, los beneficiarios pueden consultar el saldo disponible en el Monedero Gasolina y la cantidad de gasolina subsidiada que es posible surtir en cada momento. Para eso es necesario enviar un mensaje de texto al número 3777 con la palabra SALDO o GASOLINA, según lo detallado en el blog Patria.

En caso que el teléfono esté asociado a más de un usuario, se debe enviar la palabra SALDO o GASOLINA y a continuación el número de cédula para obtener la respuesta.

¿Cuál es el límite del cupo para surtir gasolina subsidiada?

Actualmente y desde el inicio del esquema de subsidio de la gasolina, el sistema Patria recarga el cupo mensual de 120 litros para los vehículos y 60 litros para las motos.

¿Cómo funciona el cronograma de surtido de gasolina según el terminal de placa del vehículo?

La primera modalidad implementada por el gobierno de Maduro para la distribución de gasolina en el contexto de la escasez en 2020 fue la correspondiente al número del terminal de placa del vehículo. En ese sentido, el cronograma de distribución varía cada semana y durante el mes.

Si registré mi vehículo recientemente, ¿Cuándo debo recibir la recarga de gasolina?

Al registrar el vehículo en el sistema Patria, la plataforma asignará el cupo de gasolina de forma escalonada, este será de 120 o 60 litros, entre los días 2 y 26 de cada mes, según el tipo de vehículo registrado y además se realizará una recarga si se registró consumo en el periodo anterior y el vehículo no le otorgó el subsidio a otra persona. En este caso aplican restricciones y es posible que hasta el próximo período (mes siguiente) no se registre la recarga de gasolina subsidiada, según lo detallado en el blog Patria.

¿Cómo puedo registrar mi vehículo en el sistema Patria para surtir gasolina subsidiada?

La plataforma gubernamental ofrece dos opciones de registro: la primera, correspondiente a los carros de tu propiedad o el que te haya asignado el propietario; la segunda, para los vehículos de tu propiedad que estén asignados a otra persona.

En el caso de los transportistas (taxistas, mototaxistas y conductores de unidades de transporte suburbano), también son beneficiarios de un subsidio de combustible que comenzó a ejecutarse desde febrero, mediante un registro en el sistema Patria.

No recibí la recarga, ¿Cuál es la causa?

Existen varios motivos por los cuales no se realiza la recarga de gasolina subsidiada, de acuerdo con lo reportado en el blog Patria. Estas son algunas de las causas detalladas en la plataforma: uno, no se realizó ningún consumo de gasolina en el período anterior; dos, al momento de registrar el vehículo se indicó que no estaba operativo o que utiliza un combustible distinto; tres, otra persona tiene el mismo vehículo registrado, es su titular o esta autorizado con todas las verificaciones; cuatro, se alcanzó el límite de gasolina acumulada (240 litros para los vehículos y 120 litros para las motos).

