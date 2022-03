Horóscopo del 15 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 15 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este 15 de marzo, la mejor pitonisa de Latinoamérica, Mhoni Vidente mostrará las diferentes predicciones que tiene para cada signo del horóscopo con diferentes cambios en el amor, trabajo y salud.

ARIES

Deberás de ser más responsable con las palabras que sueltas al aire, ya que podría malinterpretarse y herir a una persona muy cercana para ti, debes aprender a medir tus palabras si es que no quieres perder a alguien por tus imprudencias. En el tema económico tendrás que ahorrar un poco más ùes se visualiza un gasto sorpresa que te podría dejar la billetera vacía.

TAURO

Eres una persona muy perfeccionista la cual le gusta planear todo para que se logre de la mejor manera, esto es un arma de dos filos ya que puede salir bien o mal, esto te podrías provocar una ansiedad que te puedes evitar dejar fluir las cosas sin preocuparte, tendrás que trabajar en ello con un especialista para que no tengas tantas crisis psicológicas.

GÉMINIS

Es momento de que empieces a trabajar en ti mismo, pues te has estado abandonado mucho por preocuparte más en lo que dirán los demás de ti, recuerda que ellos no deben regir tu vida y por lo tanto tu deberás comprometerte más con tus decisiones y pensamientos. Esta es la base para que no tengas caídas emocionales, tienes que confiar más en ti y en tus convicciones.

CÁNCER

Eres un signo muy liberal, está bien a medida que seas clara con la persona que está a tu lado, pues podrías lastimarla con algunas acciones que no has platicado con ella, debes poner en claro lo que quieres y lo que necesitas para no causar malentendidos. Por otra parte, deberás cuidar los oídos ya que se pueden visualizar algunas infecciones en ese órgano.

LEO

Una amistad te contará un gran secreto que te dejará boca abierta, no deberás de andar de lengua suelta porque si lo platicas podrías meterte en graves problemas, calladito o calladita te vas más bonita. Se visualiza un poco de estrés por algún evento que estás organizando, debes tomartelo con calma si es que quieres que las cosas salgan bien y para tomar las decisiones correctas.

VIRGO

Pronto conocerás esa alma gemela que tanto has estado buscando, sólo no deberás desesperarte porque podrías arruinar el momento, por lo pronto deberás trabajar en ese cuerpazo y en tu paz mental para recibirla de la mejor manera. En cuestiones financieras, tendrás que tener ser muy cuidadoso pues podrías extraviar tu cartera en estos días.

LIBRA

Es momento para culminar algunos proyectos que has dejado inconclusos, no pongas de pretexto que no tienes tiempo, ya que son clave para que tu puedas seguir escalando hasta lograr aquel sueño que te propusiste hace años. En temas de salud, el Sol te llenará de buena salud en estos días, pero recuerda no bajar la guardia.

ESCORPIÓN

Persona del pasado se aparecerá de la nada en tu vida y te pedirá una segunda oportunidad, recuerda que si le deja la puerta entreabierta nunca te dejará vivir en paz, por lo que ya es momento de que le pongas un alto y le des vuelta a la página, sino estará volviendo tantas veces quiera sin darte una respuesta concreta y sólo estará jugando con tu corazón.

SAGITARIO

Deberás de bajar a las comidas con mucha grasa pues empieza afectar el estómago, aunque también al peso. Es momento de acudir con nutriólogo para que comiences a comer sano y te ayude a revitalizarte. En tanto, en el ámbito profesional deberás de meterte a algún curso para reforzar tus conocimientos y así empezar a escalar más.

CAPRICORNIO

Si has sufrido alguna ruptura amorosa en los últimos días y te sientes mal, tienes que entender que es un sentimiento que debes dejar fluir, el que te sientas decaído es parte del proceso de sanación. Tienes que sacar todo ese dolor que te acongoja para seguir avanzando, sólo recuerda que el dolor no es para siempre, ni que es la primera ni la última persona que conocerás.

ACUARIO

Si ves que esa persona que tanto te llama la atención se empieza alejar de la nada o te habla cuando quiere decir que no le importas como tu esperas es mejor dejarlo por la paz y enfocar tu energías en personas que si merecen tu atención, ya que hay alguien tras bambalinas que te anda echando el ojo y no te has dado cuenta, deberás poner mucha atención a tu alrededor para percatarse.

PISCIS

Eres una persona muy centrada la cual le gusta pensar antes de actuar, este tipo de actitudes te llevarán muy lejos, pues en lo sentimental te rodeará de personas que estarán en la misma sintonía, deberás seguir trabajando para mantenerte en ese ritmo. En estos días tendrás problemas musculares por algún movimiento en falso.

