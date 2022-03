México | Oposición pide a INE recurra a fuerza pública para retirar propaganda que promueve revocación de mandato

El Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer valer la ley y, de ser necesario, recurrir al uso de la fuerza pública para quitar las lonas que promueven la revocación de mandato y las estructuras de los espectaculares que no son propiedad de nadie.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor, afirmó que el INE tiene facultades para solicitar el uso de la fuerza pública.

“Yo invito al INE, que, si es una autoridad firme, lo demuestre. Que mande quitar las lonas, que cancele los permisos de los espectaculares y que los mande remover, me refiero a las estructuras, porque si no son de nadie, entonces de quién son, de dónde salió ese dinero, quién los pagó”.

“Están en los absurdos que ya empezaron a decir: no, es que son los dueños de los espectaculares los que los donan. No, no, no. El INE si es una autoridad que los mandé bajar con la fuerza pública, que tiene facultades. Y, segundo, que mande derrumbar las estructuras esas, pues si no son de nadie, qué están haciendo ahí”.

El líder de los diputados del tricolor afirmó si el INE no lo hace va a quedar muy mal. “Y nosotros apoyamos al INE en ese tipo de acciones que están dentro del orden legal”.

Rubén Moreira junto con los coordinadores del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis E. Cházaro, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la interpretación del concepto de propaganda gubernamental aprobada por la mayoría morenista en San Lázaro, en caso de que se avale en el Senado de la República.

El panista Jorge Romero dijo que este “decreto interpretativo” avalado por Morena en San Lázaro es absolutamente ilegal, porque lo hizo en pleno proceso sobre la consulta de revocación de mandato.

“Y es tan inconstitucional que por eso hoy como coalición Va por México vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la suprema Corte de Justicia contra este dizque decreto interpretativo; nosotros sabemos que apenas es una minuta que se va para el Senado y eso no lo vamos a dejar pasar”.

Hizo un exhorto a la Suprema Corte de Justicia a actuar con celeridad ante todas las controversia y acciones de inconstitucional que la oposición ha interpuesto y que están espera de que se resuelva. “ojalá sea de manera expedita”.