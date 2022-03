12 apagones se registraron en Altos Mirandinos durante el #15Mar y madrugada del #16Mar

1368929

Los Teques.– Entre 12 y 14 apagones se registraron la noche del martes 15 y madrugada del miércoles 16 marzo en la subregión de Altos Mirandinos, de acuerdo a denuncias de residentes de sectores de los municipios Guaicaipuro, Los Salias y Carrizal.

En grupos de mensajería instantánea, los residentes de zonas como El Trigo, La Estrella, El Retén. Avenida Bolívar, sector Las Cuatro Esquinas y casco Central de Los Teques, capital del estado Miranda refirieron que, en menos de una hora, habían registrado cuatro apagones, con duración de entre 3 y 5 minutos, así como constantes fluctuaciones de la carga eléctrica.

Miriam Parra, vecina de Lagunetica, destacó que “en una hora se fue cuatro veces”. Por su parte, Pedro Martínez, de El barbecho, dijo “aquí no se ha ido pero la bomba de agua no arrancaba porque el voltaje que estaban mandando no permitía que se activara”, haciendo referencia a una falla de fluctuaciones de la energía.

Las fallas podrían haber sido causadas por un incendio que se registró en la subestación eléctrica La Mariposa, en horas de la tarde de ayer. La empresa Corpoelec señaló a El Pitazo que el incendio fue en la zona de vegetación y logró ser controlado por Bomberos de Miranda.

Reportan mantenimiento

– Advertisement –

La empresa Corporelec señaló, en un comunicado de prensa, que este miércoles el servicio eléctrico será interrumpido por labores de mantenimiento en el sector Peña Alta y Baja del municipio Los Salias, donde realizarán labores de mantenimiento que incluyen trabajos de pica, poda y tala de la vegetación, cercana a los corredores eléctricos en el sector Peña Baja y Peña Alta del municipio Los Salias.

Asimismo, se conoció que el servicio eléctrico será interrumpido en el horario comprendido entre las 9:30 AM y las 4:00 PM. Finalmente, agregó el escrito, que los días jueves y viernes estarán ejecutando estas labores en otros sectores.

Pola Del GiudiceGran Caracas

Pola Del GiudiceGran Caracas