7 consejos para reducir la grasa del abdomen y lucir tipazo

¿Sabías que la postura influye muchísimo en la elasticidad de tu abdomen? Adoptar posturas bajas o curvadas contribuye a que los músculos se debiliten y sea más difícil reafírmarlos.

Te mostramos una serie de hábitos, recomendaciones y ejercicios que te ayudarán a quemar la grasa abdominal y a reafirmar tu vientre. ¡Luce tipazo con estos 7 consejos!

Lograr un abdomen plano y tonificado es uno de los retos más buscados año tras año. Y lo llamamos reto porque de toda la actividad física, el vientre siempre es la espinita más puntiaguda a superar.

Si a ello le sumamos la pérdida de peso o un vientre flácido tras el embarazo, el reto se multiplica por 10. Sin embargo, adelgazar la tripa y quitar michelines no es difícil si se sabe cómo. Eso sí, es un proceso que te llevará varias semanas pero que a largo plazo es lo más efectivo para tener un cuerpo de 10.

Te desvelamos los trucos que sí funcionan para conseguir un abdomen plano, firme y tonificado. Y para saber cómo quemar toda esa grasa de la barriga es fundamental conocer por qué es tan complicada de eliminar.

¿Por qué cuesta tanto reducir la grasa abdominal?

La grasa que se almacena en el abdomen, junto con la que se aloja en la pelvis, es la más complicada de eliminar por diversos motivos y hábitos frecuentes. Los más comunes son: los desequilibrios hormonales, una dieta poco saludable, el consumo excesivo de azúcar, sal y carbohidratos, el consumo excesivo de alcohol y el estrés o ciertos problemas de salud.

Como puedes observar, los motivos por los que cuesta tanto quitar la grasa de la tripa son muy habituales en todos nosotros. Los desequilibrios hormonales o ciertos problemas de salud no podemos controlarlos en su totalidad, pero sí podemos frenar el consumo excesivo de alcohol, tabaco o azúcar y sí podemos llevar una dieta saludable. Con un poco de esfuerzo, conseguirás quemar la grasa abdominal. Vamos con estos 7 trucos y consejos con el que le dirás adiós a la grasa de tu abdomen.

1. Come sano

2. Evita las bebidas azucaradas

3. La importancia de las cinco comidas

4. Realiza actividades en ayunas

5. Haz ejercicio o planifica tu entrenamiento

6. Di sí a las cremas reafirmantes

7. Masaje reductor de abdomen.

