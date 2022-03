Caso Stefany Hernández: Videos, peleas y mentiras + Vídeo

Desde que la medallista olímpica Stefany Hernández, denunciara una agresión con supuesto trato homofóbico las versiones han venido en forma de vídeos, peleas y mentiras.

Al pasar de las horas llegaron otras versiones y otros videos: El otro lado de la moneda

A raíz de una nota publicada en nuestro portal titulada Filtraron video de la deportista Stefany Hernández siendo agredida en el bar de Las Mercedes recibimos una avalancha de reclamos exigiendo que «contáramos la otra versión» .

De inmediato buscamos los alegatos de la otra parte y sus videos.

Caso Stefany Hernández: Videos, peleas y mentiras

Según nuestros lectores en un video aportado por las cámaras de seguridad del restaurante Narciso Bar Club, se podría observar a la medallista olímpica venezolana en lo que pudiera ser una agresión personal contra alguien en la puerta de ‘Narciso Bar Club’.

Ahora Stefany Hernández publica un video y con sus propias palabras admite:

«Yo me molesté mucho y respondí con una cachetada, a lo que me regresó una mano demasiado fuerte que me dio en el lado derecho de mi cara…”

Los vídeos de lado y lado han logrado ir acercando la verdad

Las imágenes muestran el altercado en el que participan varias personas, y se ve a la atleta adentro y luego fuera del lugar.

Hernández afirmó en sus redes sociales que fue víctima de «golpes, empujones e insultos» supuestamente por su preferencia sexual.

Esto último, no aparece clara en su última versión. De hecho habla de una conducta que han sido “en momentos demasiados salvajes”, no dice de quien para con quien o debido específicamente a cual razón.

Llama la atención que después de las agresiones de lado y lado, la deportista en su video personal señala que volvió al lugar a hablar con el personal de seguridad, lo cual resulta difícil de entender.

Sobre el caso, Tarek William Saab, fiscal general de Nicolás Maduro, anunció al siguiente día, domingo 13 de marzo, que había sido detenido el hombre que agredió a la medallista olímpica, y de inmediato surgieron los reclamos de quienes tenían su propia versión de los hechos.

Alguien está diciendo la verdad, otro mintiendo o posiblemente cada uno creyendo su propia verdad.

Aquí dejamos el video con la versión de la atleta, quien está libre, del otro lado, el hombre de seguridad está preso.

