Colombia “Me dio la gana de lanzarme por afro”: Polo Polo

Este martes el representante a la Cámara electo por la Circunscripción Afro, Miguel Polo Polo, habló acerca de lo que quiere hacer en esta curul, pero chocó con una de las periodistas, Paola Herrera.

La entrevista fue realizada en W Radio, espacio en el que le preguntaron sobre las críticas de grupos afro que indican que no los representa.

Polo Polo expresó que cumplió con el requisito de ser avalado por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, así como indicó que “todos tenemos afro… no debe haber distinción de razas”.

En el mismo sentido, cuando el equipo le preguntó sobre cuál será su trabajo en la curul afro, diseñada para que haya representación de esta comunidad en el Congreso, este aseveró que no solo trabajará por estos grupos.

Afirmación que hizo que la periodista Paola Herrera le preguntará que “¿por qué no se lanzó al Congreso como cualquier persona”, es decir, no a la curul afro.

Ante el cuestionamiento Polo Polo sentenció que “por que me dio la gana de lanzarme por afro, porque soy negro y tengo el derecho pa’ lanzarme (sic)”, y continuó dirigiéndose directamente a Herrera: “¿quién eres tú para decirme a mí a qué me tengo que lanzar?”.

Con respecto a este episodio, la periodista opinó que Polo Polo se lanzó a esa curul porque “así era más fácil”. Por su parte, el representante a la Cámara opinó que a Herrera “le da rabia q mis propuestas vayan enfocadas a TODOS los colombianos y no únicamente a los negros (sic)”.

