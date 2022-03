Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria de ASOMAYOR

Se convoca a todos los miembros inscritos en ASOMAYOR, Asociación Civil protocolizada por ante el registro Publico del Municipio Mariño, en fecha 10 de octubre 2012, bajo el No. 37, Folio 218, del protocolo de transcripción del Año 2012, modificados sus estatutos el 7 de marzo 2015, protocolizados en fecha 19 de junio 2015 bajo el No. 39, Folio 306, Tomo 14, del protocolo de transcripción del mismo año y modificados el 17 de Noviembre 2018, protocolizados el 29 de febrero 2019, bajo el No. 37, Folio 272 del Tomo 4, protocolo de transcripción del mismo año, respectivamente, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la «Casa de Cultura Pueblo de La Mar» Ramón Vásquez Brito, en la ciudad de Porlamar, el día sábado 02 de Abril 2022, a las 9:00 am, con la siguiente Agenda:

1. Homenaje Póstumo al Dr. José Vicente Santana (QEPD)

2. Minuto de Silencio

3. Informe de la Gestión Operativa y Administrativa, Años 2019-2020-2021, a consideración de la Asamblea.

4. Informe del Comisario de Asomayor, Lic. Juan Vila, Gestión Administrativa Años 2019-2020-2021

5. Informe de la Comisión Electoral de Asomayor, sobre las postulaciones recibidas, para participar en el proceso electivo

6. Elección de la Junta Directiva de Asomayor para el periodo 2022-2024

7. Ratificación de los Comisarios

8. Juramentación de la nueva Junta Directiva de Asomayor

De conformidad a lo previsto en el Articulo 11 de los Estatutos vigentes, si a la hora fijada, nueve de la mañana (9:00 am), no estuviesen presentes por lo menos la mitad mas uno de los miembros inscritos, la Asamblea quedará automáticamente convocada para una (1) hora mas tarde, es decir, a las diez de la mañana (10:00 am), en el mismo lugar, misma Agenda, la cual se considerará valida con cualquiera que sea el numero de asistentes. Las decisiones se tomarán con aprobación del setenta y cinco porciento (75%) de los miembros asistentes.

En caso de no poder asistir a la Asamblea, cualquier Miembro de Asomayor debidamente inscrito hasta el 15 de Marzo 2022, podrá autorizar a un (1) Afiliado que lo represente con voz y voto, para lo cual, deberá enviar comunicación en original, sin tachaduras ni enmiendas, debidamente firmada, anexando copia fotostática de su cédula de identidad.

Para poder acceder a la Asamblea, y dando cumplimiento a protocolos sanitarios, se exigirá el uso de «tapabocas» y se aplicará en las manos productos sanitarios. En el seno de la Asamblea, los asistentes serán ubicados con la distancia social recomendada.

Por la Junta Directiva,

Ing. ABSALÓN JESÚS DAVIS INFANTE

