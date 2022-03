España | Libertad o populismo

Vox y el PP de Castilla y León alcanzaron un acuerdo de Gobierno y, como desde el origen de los tiempos, cada día sigue amaneciendo en la región. No hay noticias de fusilamientos, la gente sigue yendo a trabajar, el Gobierno y la asamblea siguen en pie y los de VOX, gente educada y limpia, no huelen a azufre. El pensamiento único talibán recibe a veces el apoyo de PP y Cs (huérfanos de padres asesinados por las madres, discriminados sobre huérfanos de madres asesinadas por los padres) y todos señalan a Vox como extrema derecha. En la constitución de la Asamblea de Castilla y León, algún miembro de la izquierda rechazó la mano al presidente del órgano, de Vox, que está ahí por los votos de la ciudadanía. La izquierda populista no acepta las reglas democráticas y ensucia el debate político. Garzón conmemora las dictaduras comunistas y sigue siendo ministro. ¿Se imaginan a dirigente de Vox haciendo lo mismo con el nazismo? La izquierda europea coloca al mismo nivel comunismo y fascismo, la izquierda española, no. El pensamiento único talibán (la izquierda independentista y el gobierno) etiquetan a Vox como fascista, olvidando que la ideología más sanguinaria, el comunismo bolchevique, anida en su Consejo de Ministros.

El odio a España, lo español, su lengua, bandera, símbolos y el desprecio a la voluntad popular están en el gobierno de España y en las instituciones con Podemos y sus aliados: unos, independentistas catalanes golpistas; otros, independentistas vascos aplaudidores de terroristas de ETA. Llaman a Vox partido xenófobo cuando sus propuestas son constitucionales se compartan o no; la inmigración ilegal es explotación laboral, pobreza y criminalidad. Los gobiernos de la UE llevan años corrigiendo políticas erróneas aplicadas durante décadas en materia de inmigración por sus problemas de convivencia. Mientras España sigue llamando a la inmigración ilegal ignorando los problemas que crea en la sociedad, Francia tiene un plan contra el separatismo musulmán y Alemania, Dinamarca y otros países van en la dirección que demanda Vox, contraria al populismo demagógico del gobierno español.

La derecha española, PP y Vox, respetan las reglas democráticas; su modelo social contempla propuestas como oponerse al aborto y la eutanasia, que se podrán compartir o no (yo no), pero es legítimo defenderlo. La derecha más conservadora, Vox, no plantea acabar con la Monarquía ni romper el territorio nacional mediante referéndum, votando solo una parte de la ciudadanía y negando a los demás, ciudadanos de segunda, el derecho a decidir el futuro de su nación.

La propaganda les juega malas pasadas. Destinar 20.000 millones a políticas feministas en un país donde existe igualdad -con algunos privilegios legales y cuotas para mujeres-, sería indigno sino fuera falso. Igualdad dispondrá de unos 2.000 millones de euros para chiringuitos mamandurrias, “chochocharlas” y adoctrinamiento sectario, mientras las mujeres maltratadas seguirán sin ayuda real más allá de la propaganda política, que ni les ayuda, ni salva vidas. El Gobierno ignora las necesidades de Defensa, Justicia, Ciencia, Tecnología, jóvenes, ancianos, parados, mujeres maltratadas y colas de hambre, entre millones de pobres que malviven con muchas dificultades. Pretender convertir a Vox en el problema de los españoles en esta situación mientras el gobierno malgasta, actúa como maharajás y llenan sus faltriqueras es torpemente inútil. La izquierda del odio rodeó el Congreso de los Diputados, el parlamento andaluz y ahora convoca en Castilla y León, ¿Pretende imponer desde la calle lo que no gana en las urnas? Solo respetan los votos que coinciden con sus deseos, todos los demás son fascistas. El PSOE se destruye él y la democracia abrazando el populismo.