Jubilado de Pdvsa: “Sin Sistema Eléctrico Nacional no se puede recuperar producción petrolera”

Caracas. – Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, considera que se debe hacer un diagnóstico real de la industria petrolera. Manifestó que es mentira cuando el Ejecutivo Nacional asegura que levantarán la producción petrolera a dos millones de barriles diarios. En su opinión, se debe garantizar, en principio, el pleno funcionamiento del servicio eléctrico en todo el país.

“Sin Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no se puede recuperar la producción petrolera. Se debe empezar por ahí, estabilizar el SEN, si no se soluciona eso no se puede arrancar ninguna de las plantas, porque se nos cae. Podemos comenzar desde Paraguaná, pero para eso se necesita una inversión de 200 a 235.000 millones de dólares”, puntualizó.

Las declaraciones fueron ofrecidas a propósito de una actividad de protesta que, este martes 15 de marzo, realizaron más de 50 trabajadores jubilados de Pdvsa, frente a la sede de la estatal petrolera, en la urbanización La Campiña, en Caracas, para exigir el pago del fondo de pensiones, que asciende en la actualidad a 13,5 petros, por cada trabajador.

Otro de los aspectos que, a su juicio, impide un resurgimiento en la industria petrolera venezolana es la falta de personal técnicamente calificado. “Aquí tenemos el recurso humano, pero no está formado ni capacitado adecuadamente para el trabajo que están haciendo”, agregó.

Por su parte, Hipólito López, ingeniero jubilado de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), coincide en que la recuperación de la industria nacional de hidrocarburos no se podrá concretar a corto plazo.

“Haría falta de 12 a 15 años de trabajo continuo para recuperar la capacidad de producción petrolera y lograr alrededor de 3.800.000 de barriles diarios, que es la cantidad idónea, si realmente queremos hablar de un levantamiento de la industria petrolera en Venezuela”, afirmó.

López indicó que, en conjunto, las principales refinerías de petróleo del país como las de El Tablazo, en Maracaibo; El Palito, en Puerto Cabello, y el complejo refinador de Paraguaná, están en la capacidad de producir 8.000 millones de pies cúbicos de hidrocarburos, “pero hoy en día no pasamos de 730 millones de pies cúbicos por día, una triste situación que ocurre por el desmantelamiento de las plantas y de la infraestructura en general que han vuelto trizas en los últimos años”, expresó.

Señaló como principal motivo no haber generado recursos a tiempo para realizar oportunamente trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de toda las infraestructura que tiene Pdvsa, según dijo.

“Todas las áreas de refinería, plantas de compresión y de producción fueron diseñadas con un proyecto de ingeniería de 20 años. A los 15 años se debió hacer una parada de planta en general, para hacer una reingeniería y que se reactivaran por 15 años más. Sin embargo, nada de eso se ha hecho”, cuestionó.

Destacó que el desmantelamiento de recursos en la estatal petrolera comenzó desde la gestión del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

“Todo esto tiene que ver con mucha política, pero no de la empresa, sino de la política de Estado. La empresa tiene unas políticas de misión, visión y propósitos claras y definidas. Pero no se puede llevar la gestión política a lo técnico, porque el profesional técnico está para producir petróleo, no para alinearse con una ideología partidista”, esgrimió.

