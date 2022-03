Perú | ¡Tragedia en La Libertad!

Cerro se vino abajo y sepultó a 80 viviendas dejando 15 desaparecidos y 15 personas atrapadas

Al menos 80 viviendas quedaron sepultadas y 15 desaparecidos atrapadas y 15 desaparecidos tras el derrumbe de una ladera en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. El Gobierno Regional de La Libertad informó que se desconoce por ahora la magnitud de los daños tras la emergencia ocurrida en la localidad de Retamas, en el distrito de Parcoy.

Se ha reportado que hay pobladores que estarían bajo la tierra por lo que se solicita cuando antes la llegada de las autoridades para rescatar a los habitantes de Pataz.

Asimismo, una testigo narró a Canal N que han escuchado súplicas entre los escombros. “Hay gente viva pidiendo auxilio entre los escombros, la gente está haciendo ruido”, indicó y aseguró que aún no cuentan con el apoyo del gobierno central.

En un comunicado el gobierno regional informó que se ha convocado a una reunión de emergencia para adoptar acciones de ayuda a la población afectada.

“Se desconoce la magnitud de los daños pero el gobernador ya se comunicó con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para activar las acciones necesarias”, se lee en el comunicado.

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando la mayoría de pobladores se dirigían a sus centros de labores.

“Ante el deslizamiento de una ladera de la parte alta de la localidad de retamas distrito de Parcoy, provincia de Pataz, ocurrido esta mañana y sepultado en su camino viviendas el Gobernador Regional y Presidente de la Plataforma Emergencia Regional, convocó a una reunión de emergencia para adoptar urgentes acciones en ayuda a la población afectada”, agrega el comunicado.

El deslizamiento de parte del cerro La Esperanza ocurrió al promediar las 8.15 de la mañana y sepultó un número, por ahora indeterminado, de viviendas en el sector cinco esquinas, del anexo de Retamas, una localidad cuya actividad principal es la minería.

Vecinos de la zona grabaron con sus teléfonos celulares los precisos momentos en que ocurre este fenómeno, que se produjo a consecuencias de las lluvias intensas que se registran en las zonas alto andinas de la región La Libertad.

DESAPARECIDOS

Quince desaparecidos, entre ellos tres menores de edad, es el saldo preliminar que deja el deslizamiento, producto de las lluvias intensas, de una parte del cerro La Esperanza, que cayó sobre el centro poblado Retamas, ubicado en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz en la región de La Libertad y que ha sepultado decenas de viviendas.

El comisario de Retamas, teniente PNP Carlos Albero Valderrama, precisó que por el momento se trata de una cifra extraoficial proporcionada por los familiares cuyas casas han sido sepultadas.

Indicó que se han rescatado cuatro personas quienes pudieron salir en los primeros momentos gracias a la acción de los vecinos que con picos y martillos lograron abrir un forado en la pared y lograron sacar con vida.

Valderrama indicó que en estos momentos se trabaja intensamente en el rescate de más personas, con apoyo del personal de Defensa Civil y de la empresa minera Horizonte, que apenas enterados de la emergencia proporcionaron maquinaria para ayudar a la emergencia. Dichas brigadas ahora trabajan para abrir socavones y mover los escombros con herramientas adecuadas pero insuficientes, dada la magnitud del derrumbe, para poder llegar a donde probablemente haya personas sepultadas.

El oficial dijo que se vivieron momentos dramáticos tras el deslizamiento que afortunadamente no llegó al pueblo porque fue contenido por el Mercado Municipal y las casas de tres pisos aledañas al centro de abastos de Retamas.

Agregó que las 4 personas rescatadas con vida están siendo atendidas por personal de Salud de Retamas.

El comisario indicó que las viviendas afectadas son de calidad precaria y que no se puede dar una información exacta sobre más víctimas debido a que la zona es complicada dada la magnitud del deslizamiento.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Rolando Capucho, informó que hasta el momento hay 15 personas atrapadas.

El funcionario aclaró que esta es información preliminar, por lo que no descartó que con el transcurrir de las horas se amplíen las cifras de atrapados y desaparecidos.

“Se presume, por información que nos dan los pobladores, que hay mayor cantidad de gente (atrapada y desaparecida), pero en el COEN solo manejamos información oficial. Es importante validar lo que nos dicen”, manifestó.

