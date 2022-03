Predicciones y Horóscopo del 16 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

Las Predicciones y Horóscopo de este miércoles 16 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Estamos a mitad de mes y a mitad de semana, por lo que los astros tienen mensajes importantes para todo el zodiaco, así que Mhoni Vidente nos dice qué nos deparan los horóscopos para este miér

ARIES

Vienen cambios de puesto y un nuevo proyecto que va a ir muy bien, recuerda que estás en tu mejor momento y tu energía se multiplica 100%. Cuida tu temperamento, pues tu signo es muy impulsivo, así que tranquilízate antes de hablar. Te busca un amor de Capricornio o Leo para una relación estable.

TAURO

Debes tomar decisiones importantes en cuestiones laborales, aunque tu signo es muy fuerte y aguantador, es el momento de decidir qué quieres para el futuro y buscar las mejores oportunidades de vida. Te llega un dinero extra. Cuídate de problemas de intestino y estómago con una dieta más balanceada.

GÉMINIS

Habrá muchas dudas sobre tu relación laboral, recuerda que tu signo es muy cambiante en todo lo que te rodea, por eso debes analizar la oportunidad de estar mejor. Cuidado con los amores, pues no sabes ser fiel por estar en busca de la pareja ideal y tratar de complementarla con varias personas a la vez. Vas a encontrar calma de algunos problemas que estabas arrastrando.

CÁNCER

Las energías van a estar un poco revueltas en lo laboral, así que trata de no dar tantas opiniones para no caer en chismes a tu alrededor y mantente lo más prudente. En cuestiones amorosas será momento de formalizar con tu pareja; para los solteros llega un amor nuevo de Libra o Acuario. Es momento de empezar a buscar algún negocio y cambio de trabajo.

LEO

Adminístrate más en todos tus gastos. Cuídate de problemas del estómago, sobre todo del exceso de grasa en los alimentos que consumes. En el amor, seguirás con tu pareja actual ,ya formalizando la relación amorosa; y a los solteros les va a venir un amor de Tauro o Sagitario, muy compatibles. Ciertos acontecimientos te van a provocar presión emocional y eso hará que sientas cierto desasosiego interior, muy poco habitual en ti que sueles tener todo muy claro.}

VIRGO

Te reinventas y empiezas a ver qué necesitas para estar mejor económicamente, es momento de tomar la decisión de cambiarte de trabajo y poner un negocio. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en Semana Santa con tu familia. Visitas al médico para un chequeo, recuerda que lo más importante en la vida es la salud.

LIBRA

Sales hoy un poco de cierto estado de confusión, ya que recibes una noticia que te aclara el panorama. Cuidado con el amor, trata de no entregarte tanto y no idealizar a tu pareja, tu signo es muy apasionado y se ciega en las relaciones amorosas. Tu signo estará atravesando por una buena racha, sólo trata de ser más discreto porque no todos quieren lo mejor para ti.

ESCORPIÓN

Sigue con la idea de cambiarte de casa, si tú te sientes bien, hazlo porque eso te ayudará crecer más como persona. En el amor seguirás un tiempo solo y saliendo con personas compatibles contigo. Frena tus pensamientos de envidia cada vez que aparezcan, no son sanos y no te hacen ningún bien. Céntrate en ti.

SAGITARIO

Tendrás buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos, así que busca algo mejor y pide lo que te mereces en cuestión de salario. En el amor, estarás saliendo con dos personas a la vez y eso te hará sentir un poco confundido. Recibes dinero por una deuda del pasado.

CAPRICORNIO

Pagas tarjeta de crédito y tu casa; necesitas administrarte mejor en tus gastos. Te dan un proyecto nuevo en el trabajo que te va a gustar mucho y te dejará más ingresos. No te niegues a escuchar los consejos de un familiar que pueden ser mucho más reparadoras de lo que piensas y que te pueden enseñar un camino que te conviene seguir.

ACUARIO

Cuidado con demandas legales, acude a un abogado. No te ilusiones con alguien que solo quiere que sean amigos y busca una pareja sentimental en otra parte, tu signo es compatible con Tauro y Cáncer. No busques problemas donde no los hay y no opines en situaciones complicadas de tu trabajo.

PISCIS

Cuidado con problemas de salud por estrés y migraña, haz deporte. Vete de viaje con tu pareja porque necesitan un tiempo de convivencia. Pagas unas deudas. Esperas un golpe de suerte y lo cierto es que no se va a producir fácilmente, así que es mejor que seas lo más realista posible para solventar esos temas que tienes encima.

LAS PREDICCIONES:

Y cuando pensamos que no podía pasar algo peor después de lo que hemos vivido estos últimos dos años, apareció Mhoni Vidente con la novedad de que este 21 de marzo habrá una pelea protagonizada por Dios y el Diablo.

Recientemente, la famosa astróloga cubana que acertó sobre el sismo de marzo con epicentro en Veracruz, destacó que en este mes, el Diablo intentará apropiarse de todas las almas, pero Dios y sus arcángeles saldrán en defensa de todo el mundo.

A través de un video titulado ‘Profecías del Apocalipsis Mhoni Vidente’, la clarividente comentó que se esperan ‘cosas muy fuertes y trágicas’ como guerras y accidentes aéreos, lo que pudo ver en las cartas del ‘ahorcado’ y la ‘muerte’.

