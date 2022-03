Stefany Hernández ofrece su versión sobre agresión en local de Las Mercedes

1369081

Caracas.- La medallista olímpica Stefany Hernández ofreció el martes, a través de su cuenta en Instagram, su versión sobre la agresión física y verbal que denunció mientras se encontraba en un local de Las Mercedes, el pasado fin de semana.

«Estaba con un grupo de amigos divirtiéndome, bailando, cuando alrededor de las 2:00 am ocurre un incidente, se nos cae un vaso en el suelo, llamamos al personal de servicio, en ese momento tomo mi teléfono y me dirijo al baño».

Detalló que cuando regresó intentó ir hacia su grupo grupo de amigos, pero 10 hombres y 3 mujeres, asegura, le cerraron el paso hacia su mesa. «Intenté bordear ese grupo pasando cerca de los muebles y allí recibo un empujón», contó la atleta.

Hernández detalló que en ese momento el personal de seguridad le indicó que debía retirarse del local. Al salir, espera a sus compañeros y escucha que reclamaban a los efectivos de seguridad por abofetear a una de sus amigas.

«Yo me molesté mucho y respondí con una cachetada, a lo que me regresó una mano demasiado fuerte que me dio en el lado derecho de mi cara. Por algunos segundos perdí la conciencia», explicó la medallista olímpica.

En redes sociales la ciclista ha recibido apoyo de varias personalidades públicas y también ha sido cuestionada por su versión. Videos de cámaras de seguridad tampoco dejan claro qué ocurrió realmente en el local donde se encontraba.

El domingo, el fiscal del gobierno oficialista, Tarek William Saab, informó que las autoridades del país detuvieron al presunto agresor de la atleta, Robert Ordóñez Ángel, quién será imputado por el delito de violencia física agravada.

La esposa de Ordóñez también contó su versión de la historia. Destacó que tras ser sacados del lugar comenzaron a causar un “revuelo” y justo en ese momento “le dio un golpe a uno de los vigilantes que hacía su trabajo”, quien para defenderse subió su brazo izquierdo, lo que lo llevó a “rozar” a la medallista.

Redacción El PitazoVista_3

