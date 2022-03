+ VIDEO | Truco casero para quitar los puntos negros con mascarilla

Consigue una piel más fina y suave con esta mascarilla con ingredientes naturales. ¡Solo necesitas polvos de gelatina neutra y leche!

Los puntos negros son uno de los principales enemigos a los que, con frecuencia, hacemos frente en nuestras rutinas de cuidado de la piel.

Es muy habitual que estos puntos negros aparezcan en los lados de la nariz, en la parte central de la frente, en los pómulos y en la barbilla. ¡Olvídate de ellos con este sencillo truco!

Para conseguirlo solo necesitas polvos de la gelatina neutra y un poco de leche. Conseguirás eliminar, de una forma muy natural, los puntos negros de la piel y que quede muy suave.

Sigue los paso en el vídeo.

