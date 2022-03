Cómo elevar las cejas sin arrugas, el truco para levantar el párpado caído y agrandar y rejuvenecer la mirada

Con el paso de los años, las cejas se van desplazando hacia abajo y se convierte en uno de los signos del envejecimiento más visibles y frecuentes. Atenta a estos consejos de experto para disimular la caída de la mirada.

La piel pierde elasticidad y firmeza con el paso de los años, por ello es muy frecuente añadir un producto reafirmante en cualquier rutina de belleza antiedad. Con el paso de los años se pierde la producción de colágeno y, como consecuencia, los tejidos se caen provocando arrugas y, en el caso del rostro, expresión de cansancio e incluso enfado.

Y es en la mirada donde más se aprecia este tipo de signos de la edad. Por ello, además de enseñarte algún truco de maquillaje antiedad para el párpado caído, te queremos hablar de otros que sirven para elevar la ceja sin tener que recurrir a la cirugía. ¡Toma nota!

Hilos tensores

La doctora Gema Pérez Sevilla, cirujano maxilofacial y experta en medicina estética facial propone los hilos tensores como tratamiento efectivo contra la caída de la mirada. Se trata de una técnica que ha vivido un boom reciente -por sí sola o asociada al foxy eyes- que consiste en insertar hilos desde la cola de la ceja hasta la zona posterior al nacimiento del pelo. Es una técnica que se utiliza, principalmente, con pacientes que no desean someterse a una cirugía y que su principal inconveniente es que, si no se asocia con el uso de toxina botulínica en la frente y/o en el lateral del ojo para disminuir la fuerza de los músculos, los resultados duran poco tiempo.

Contorno de ojos efecto lifting

Como te hemos hablado, par levantar el párpado caído existen productos que tienen un efecto liftin y que consiguen (aunque sea de forma momentánea) levantar el párpado caído, abrir la mirada y que esta parezca más grande y despierta. Es el caso del Contorno de Ojos anti-edad efecto Botox de AlSkin (35 euros), el Liftactiv Ojos de Vichy, un contorno de ojos con efecto lifting 360º (23,30 euros), y el Serum Tensor con ácido hialurónico, colágeno y elastina de Kosmetiké Profesional (9,95 euros).

Masaje facial

Una buena rutina de masaje facial es mucho más efectiva de lo que piensas. Si eres constante puedes conseguir muy buenos beneficios reafirmantes en la piel. Para ello te traemos dos técnicas. La primera es el Sking Icing, es decir, masajear el rostro con hielo, lo que le dará a tu dermis un aspecto renovado, despierto y visiblemente más joven. Y productos como los Crystal Ice Globes de You Are the Princess (14,99 euros), que ayudan a aumentar la elasticidad de la piel y a mantener su firmeza, minimizando los poros, atenuando las arrugas y reduciendo las ojeras son perfectos.

La segunda es la del Gua Sha, una práctica muy extendida en el oeste de Asia que consiste en tratar la piel con un objeto liso con el propósito de reactivar el flujo sanguíneo y mejorar el aporte nutricional de músculos, tendones, articulaciones y piel. Con productos como el Bouti Gua Sha de Boutijour (55 euros), que está hecho de cerámica, ecológica y hecho de arcilla 100% natural, pordrás aportar elevación, esculpir el rostro y redefinir el óvalo facial, aliviando los músculos a través de un relajante masaje libre de estrés. O también con el Rodillo de Jade de Ecotools (12,99 euros), que tiene en un extremo una versión mini perfecta para masajear la zona de los ojos y levantar el párpado caído si masajeas a diario con movimientos ascendentes.

Mujer hoy

