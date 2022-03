El aceite facial que genera, nutre e hidrata la piel

El secreto para mantener tu piel sana y bonita es este aceite de noche. Está elaborado a partir de ingredientes naturales con grandes propiedades antiedad.

El aceite facial es un cosmético rico en nutrientes que le da al rostro un aspecto radiante y rejuvenecido. Por eso no debería faltar en tu rutina de belleza, sobre todo a partir de los 40. Hoy queremos hablar de uno en particular que no solo hidrata el cutis, sino que también ayuda a regenerarlo y combate la falta de luminosidad en poco tiempo. Además, actúa mientras duremes y pueden usarlo todas las mujeres, sin importar cuál sea su tipo de piel.

Nos referimos al Aceite de Noche Detox de Caudalie. Ha sido formulado a partir de ingredientes de origen natural que le otorgan propiedades antiedad. Entre ellos destaca el aceite de pepitas de uva, un potente antioxidante que ilumina el cutis al instante. También contiene aceite de rosa mosqueta, de almendras dulces, de neroli y de lavanda.

Como su nombre indica, es un tratamiento nocturno. Su textura de aceite seco penetra rápidamente en la piel y no deja un acabado pegajoso. Este es el motivo por el que es apto incluso para las pieles mixtas y grasas. En cuanto a su precio, es de 33,90 euros.

Pero hay otras opciones que también son muy eficaces. Si buscas un tratamiento más completo, te recomendamos Z-22 Ultimate Facial Oil de Zelens, que minimiza los poros y elimina las manchas. Cuesta 92 euros. Otra alternativa es el Aceite Facial Jylor, que contiene oro de 24k. Su fórmula ligera y de rápida absorción nutre la piel sin engrasarla. Puedes comprarlo en Mímate Cosmética por 49,90 euros.

